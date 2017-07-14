Новый состав ФК «Урал» сыграет на Центральном стадионе в сезоне РФПЛ

В четверг, 13 июля, болельщики «Урала» познакомились с обновленным составом футбольного клуба. Для массовой встречи организаторам пришлось выделить большой зал кинотеатра «Пассаж», передает корреспондент «АиФ-Урал».

Первое заявление, которое сделали представители «Урала» в ходе встречи, — в сезоне 2017/2018 РФПЛ екатеринбургские футболисты проведут несколько мачтей на открытом после реконструкции Центральном стадионе.

«Центральный стадион планируют сдать к концу этого года. Думаю, что в апреле мы проведем два тестовых матча на его футбольном поле в рамках сезона. В одной из игр «Урал» сыграет с московским «Спартаком», — заявил со сцены вице-президент футбольного клуба Александр Левин, отвечая на один из вопросов болельщиком.

Встреча футболистов «Урала» состоялась в полуофициальной обстановке. Болельщикам были представлены состав молодежной команды «Урал-2» и обновленный основной состав «Урала». Из новичков команды болельщики познакомились с голкипером Ярославом Годзюром, защитником Вараздатом Арояном, полузащитниками Алексеем Евсеевым и Юрием Бавиным, а также форвардом Игорем Портнягиным.

В субботу, 15 июля, футбольный клуб «Урал» проведет первый матч в рамках РФПЛ сезона 2017/2018 с футболистами из «Ростова». Матч состоится на «СКБ-Банк Арене» в 17.00.