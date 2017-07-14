Массимо Каррера: Продлил контракт, потому что верю: «Спартак» может отстоять титул

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С Каррерой связался консультант по спорту и туризму при Генеральном консульстве РФ в Милане Георгий КУДИНОВ.

— Некоторые считают Суперкубок России не самым престижным трофеем. Что скажете вы?

— А я хочу выиграть этот приз! Того же хотят и мои футболисты, иначе зачем вообще выходить на поле, если нет мотивации? Суперкубок — престижная награда, те, кто полагает, что она неважна, пусть остаются при своем мнении. Не сомневаюсь, что в пятницу на матче соберется много болельщиков, встречу транслируют по телевидению в самое, насколько понимаю, престижное время. Не думаю, что ко «второстепенному» турниру может быть такое серьезное отношение.

— При этом вы предпочли бы, чтобы игра начиналась раньше?

— Да, не в 21.30. Но мы принимаем то время, которое установлено.

— Насколько изучили соперника — «Локомотив»?

— Мне кажется, что хорошо. А вот как получится на самом деле, узнаю только в ночь с пятницы на субботу.

— С составом определились?

— К тому моменту, когда интервью будет опубликовано, точно определюсь (смеется). Были две-три позиции, над которыми раздумывал, а по остальным ясность возникла заранее.

— Выйдет ли на поле новичок — правый защитник Марко Петкович? А еще многие задаются вопросом, зачем его вообще взяли в «Спартак».

— Что значит, зачем?! Серб — хороший футболист, который способен помочь команде. Сыграет ли он с «Локомотивом»? Потерпите немного — увидите.

— Как обстоят дела у травмированных Таски и Зобнина?

— Зоба вернется в строй во второй части сезона. Роман очень ответственно подходит к своему восстановлению, хочет как можно быстрее восстановиться, но нужно понимать, что травма серьезная. Форсируй реабилитацию, не форсируй, а есть объективные моменты, которые всегда следует учитывать. Ждем Зобнина назад, но в то же время должны беречь его. Что касается Таски, то к матчу с «Динамо», который предстоит во вторник, защитник еще не успеет подойти — а дальше будет видно.

— В прошлом чемпионате форвард Луиз Адриану пропустил несколько встреч из-за повреждений. Готов ли к началу нового сезона?

— Да. Бразилец — серьезное приобретение. В нескольких весенних матчах он уже принес немало пользы. Уверен, сейчас отдача станет еще больше.

— Только что продлил контракт со «Спартаком» другой нападающий — Зе Луиш.

— И я рад этому. Зе важен для нас, я очень доволен, что он подписал новое соглашение.

— Не стихают разговоры о возможном уходе Квинси Промеса. Давайте поставим точку — голландец останется в «Спартаке»?

— Квинси — с нами. А слухи пусть так и останутся слухами.

— Какова ситуация с форвардом Федором Смоловым? Лучший бомбардир двух последних чемпионатов может оказаться в вашей команде?

— Извините, но не готов сейчас обсуждать наши трансферные дела — давайте говорить о Суперкубке и турнире РФПЛ. А тему переходов затронем в другой раз.

— В таком случае, вопрос про игроков сборной России, которые вернулись в расположение «Спартака», почти не уходив в отпуска. Насколько отсутствие отдыха может помешать им, а значит, и всей команде?

— В перспективе могут возникнуть объективные проблемы, связанные с тем, что у ребят, по сути, не было паузы. Но мы ведь изначально имели в виду такую ситуацию и к ней готовы. На сборе в Австрии сборники работали по отдельному графику, так что учли нюансы.

Сезон предстоит очень сложный, и всем придется работать стиснув зубы. Легко точно не будет, но мы же сами этого хотели, когда шли к победе в чемпионате страны, к участию в Лиге чемпионов. Жаловаться бессмысленно, необходимо работать. И грамотно распределять силы по дистанции.

— Как влились в коллектив ваши новые помощники Джорджо Д’Урбано и Аттила Мальфатти?

— А у них не было выбора (смеется). У них элементарно не оказалось времени, чтобы долго размышлять над этим — люди просто с ходу полностью погрузились в работу, вот и все.

— Именно поэтому вы на церемонии награждения красно-белых сразу убрали золотую медаль в карман?

— Титул мы взяли в мае, а сейчас уже июль. Золото — это прекрасно, но оно уже ушло в историю. Награждение — важная и престижная вещь, но она относится к прошлому. А мы начинаем новый сезон, так что вспоминать победу не нужно. И все наши ребята должны это хорошо понимать.

— Вы верите, что сможете отстоять титул?

— Не верил бы — не стал бы продлевать контракт со «Спартаком». Задача перед нами стоит непростая, но я никогда не искал легких путей. Чемпионат предстоит трудный, главным фаворитом, наверное, многие считает не нас, но наше дело — трудиться. Обязаны выложиться на 100, на 150 процентов, отработать так, чтобы невчем было себя упрекнуть. В результате получим тот результат, который заслужим.

— Уже в 4-м туре пройдет итальянское дерби — спартаковец Каррера против зенитовца Манчини. С какими чувствами ждете этого поединка?

— До встречи с Роберто у нас Суперкубок и три матча в премьер-лиге, так что о «Зените» думать пока рано. Манчини уважаемый специалиста, и пока он добился больше, чем я. Тем интереснее бороться с ним и с его командой, которая серьезно укрепилась. Надеюсь, что и в Италии интерес к чемпионату России возрастет.

— Вы появились в нашем футболе ровно год назад. Что вынесли для себя за этот срок?

— Если выйти за рамки спорта, то, конечно, отмечу знакомство со страной в целом и с таким великим городом, как Москва. Вот сейчас ко мне ненадолго приехала супруга, и я на время переселился из Тарасовки в центр. Впечатляюще! Этот мегаполис как вечный двигатель, жизнь не затихает никогда. Москва прекрасно провела Кубок конфедераций и не сомневаюсь, что великолепно организует чемпионат мира. Правда, скоро опять вернусь на базу, но городом от этого восхищаться не перестану.

Что касается футбольных аспектов, то могу сказать, что окунулся в очень интересную реальность, где существует серьезная конкуренция на уровне тренеров и игроков. Не стесняюсь говорить многим своим друзьям и знакомым в Италии, что они зря недооценивают чемпионат России.