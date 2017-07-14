Ари: Мечтаю сыграть за сборную России на чемпионате мира-2018
Бразильский футболист «Локомотива» — о предстоящем матче за Суперкубок со «Спартаком», целях на сезон и получении российского гражданства.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Москве 14 июля пройдет Суперкубок России по футболу, за который сразятся действующий чемпион страны «Спартак» и обладатель Кубка России «Локомотив». В составе «железнодорожников» против
— Есть ли особый настрой на игру против «Спартака»?
— В первую очередь есть особый настрой на сам Суперкубок — это матч за трофей, а их я очень люблю завоевывать и дополнительно настраиваться на такие игры мне не нужно. Но, если быть откровенным, мне приятно забивать «Спартаку». Я знаю, что довольно часто отличаюсь против моей бывшей команды. Надеюсь, что смогу помочь «Локомотиву» и в этот раз и мы завоюем Суперкубок России.
— Но вы не раз признавались в любви к болельщикам
— С тех пор ничего не изменилось! Я провел несколько замечательных сезонов в «Спартаке», и болельщики команды всегда тепло меня поддерживали. Буду рад снова встретить их.
— В межсезонье ходило много разговоров по поводу вашего будущего, но в итоге вы остались в «Локомотиве». Почему выбрали именно этот вариант?
— Я провел в составе «железнодорожников» половину сезона, и мне всё очень понравилось: отношение тренера и руководства, атмосфера в коллективе, поддержка со стороны болельщиков. «Локомотив» проявил заинтересованность во мне, и я решил, что мне не нужно ничего менять и надо просто делать свое дело и получать удовольствие. Мне всё тут нравится, надеюсь остаться тут как можно дольше и помочь команде достичь самых высоких результатов.
— Какие цели вы ставите перед собой в предстоящем сезоне?
— Работать как можно больше и помогать команде. Я ставлю личные амбиции на второй план. Главное — это результаты клуба. Хочется, чтобы мы закончили чемпионат как можно выше в турнирной таблице и хорошо проявили себя в Лиге Европы. Безусловно, хочется забить как можно больше голов, ведь это моя основная работа, но, повторюсь, для меня это не главное.
— Недавно вновь появились разговоры о возможном получении вами российского гражданства. Какова ваша позиция в этом вопросе?
— Я провел много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале.
— Западные журналисты часто говорят, что в нашей стране серьезные проблемы с расизмом. Вы сталкивались с его проявлением за время вашей жизни в России?
— Ни в спортивном, ни в бытовом плане никогда не испытывал никаких притеснений по расовому признаку. Я чувствую себя своим в России и могу сказать, что тут очень гостеприимные люди. К слову, мои партнеры по команде также никогда не сталкивались с расизмом в вашей стране. Думаю, это выдуманная проблема.
— Вы могли бы остаться жить в России после завершения карьеры?
— Конечно, я думал об этом и не исключаю этот вариант. Мне и моей семье хорошо тут, мы чувствуем себя очень комфортно. Единственное, что мне не нравится в Москве, — пробки. Если бы не они, всё было бы просто идеально!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter