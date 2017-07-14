«Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России по футболу

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В 15-м матче за футбольный Суперкубок чемпион страны «Спартак» сыграет с обладателем Кубка России «Локомотивом», причем ранее команды между собой за этот трофей не играли. «Локомотив» выиграл Суперкубок в 2003 и 2005 годах, оба раза выступая в ранге чемпиона страны, тогда как на счету «Спартака» три проигранных матча в 2004, 2006 и 2007 годах.

«Спартак» и «Локомотив» раньше других клубов премьер- лиги начинают новый сезон, хотя, в отличие от ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара», летом им не придется играть в квалификационных матчах еврокубков. «Спартак» и «Локомотив» вышли в основные турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно и еврокубковый сезон начнут лишь в сентябре.

Отсутствие еврокубковых задач на летние месяцы во многом и предопределило трансферную кампанию как «Спартака», так и «Локомотива», которые пока не сделали серьезных приобретений. Не исключено, команды выйдут на поле без новичков в основном составе. Чемпион страны усилился лишь сербским защитником Марко Петковичем из «Црвены Звезды», который выступает на правом фланге. Новый сезон «Спартак» начнет без одного из ключевых игроков полузащиты Романа Зобнина, он получил травму в матче за сборную России и вернется на поле лишь в конце года.

«Локомотив» пополнился голкипером «Ростова» Никитой Медведевым и вернул из Нидерландов собственного воспитанника Аршака Коряна. Кроме того, железнодорожники выкупили права на грузинского защитника Соломона Кверквелию и продлили аренду бразильского форварда Ари — эти футболисты выступали в «Локомотиве» и в весенней части прошлого сезона. Сохранил клуб и полузащитника сборной России Алексея Миранчука, который подписал новый контракт.

Бывший спартаковец бразилец Ари регулярно забивает в ворота красно-белого клуба, отличившись и в последнем матче команд — 18 марта в чемпионате страны. Тогда была зафиксирована ничья 1:1 — на гол Ари «Спартак» ответил мячом Квинси Промеса. В первом круге прошлого чемпионата России «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 1:0 благодаря мячу Ивелина Попова.

Снова на «Локомотиве»

Второй год подряд матч за Суперкубок России пройдет на столичном стадионе «Локомотив», причем на сей раз его хозяин будет участником матча. «Локомотив» выиграл здесь Суперкубок в 2003 и 2005 годах — также под руководством Юрия Семина, «Спартак» же свой единственный матч на «Локомотиве» в 2004 году проиграл ЦСКА.

Из 14 предыдущих матчей за Суперкубок России в 11 случаях трофей выигрывал чемпион страны, и лишь трижды победитель первенства уступал. В 2009 году «Рубин» проиграл ЦСКА, в 2012-м «Зенит» — «Рубину», а год назад «Зенит» победил ЦСКА.

«Спартак» сыграет в матче за Суперкубок страны впервые за 10 лет, причем в 2007 году красно-белые получили возможность побороться за трофей, заняв второе место в чемпионате России. В соперниках у «Спартака» был ЦСКА, который выиграл и чемпионат, и Кубок России в 2006 году, и красно-белые проиграли принципиальному сопернику со счетом 2:4. «Локомотив» последнюю попытку не использовал два года назад, когда также стал обладателем Кубка России, однако во встрече за Суперкубок в серии пенальти проиграл «Зениту».

Первый матч за Суперкубок России прошел в 2003 году, когда чемпион России «Локомотив» встретился с обладателем Кубка ЦСКА. «Локомотив» победил в серии пенальти, армейцы завоевали трофей через год, когда в ранге чемпионов обыграли «Спартак», завоевавший в 2003 году свой последний на данный момент Кубок, — 3:1 в дополнительное время.

ЦСКА выигрывал Суперкубок чаще других — шесть раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014). Четырежды трофеем владел «Зенит» — в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах. Два Суперкубка завоевал казанский «Рубин» — в 2010 и 2012 годах.