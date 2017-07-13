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13 июля 2017, 21:22 | Футбол | ТАСС

Геркус: «Локомотив» уверен в победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» не сомневается в победе над московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Об этом журналистам сообщил президент клуба Илья Геркус.

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Встреча за Суперкубок страны между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив», начало — 21:30 мск.

«Мы готовы к матчу и будем бороться. Ждем голов “Спартаку” от всех, и от Ари (бывший игрок “Спартака”, который забил красно-белым после ухода из клуба семь мячей) тоже. Ждем от ребят борьбы до последней минуты, до победы. Как обычно, волнение есть, но уверены в победе», — сказал Геркус.

«Время прекрасное, лигочемпионское. Матчи при искусственном освещении носят особую атмосферу и характер, это волшебное время. Я сам люблю поздние матчи, это прекрасно, потому что удается сфокусироваться на футболе. Я вижу в этом только позитив», — отметил президент клуба.

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