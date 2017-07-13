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13 июля 2017, 16:17 | Футбол | АиФ Калининград

«Балтика» начала выдавать клубные карты для болельщиков

Футбольный клуб «Балтика» в четверг, 13 июля, начал выдавать клубные карты для болельщиков, сообщается на сайте калининградской команды.

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Как сообщалось ранее, что обладателем карты № 1 стал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, который регулярно посещает домашние матчи местного клуба. Ему она обошлась в 3 тысячи рублей. Его место — на 11 секторе (ВИП) Южной трибуны в 12 ряду. Хотя стоимость аналогичной карты в ВИП — 10 тысяч рублей.

«Помимо многочисленных скидок карты позволят проходить на стадион без очереди через служебный вход. А На каждом домашнем матче “Балтики” среди держателей карт будут разыгрываться фирменные футболки команды с автографами игроков и тренеров», — говорят в клубе.

Отметим, что 17 июля «Балтика» сыграет первый домашний матч сезона. Болельщиков просят приобретать билеты на матч (14 июля кассы работают с 12.00 до 18.00, 15 июля — с 10.00) и приходить на стадион заранее.

Напомним, что клубная карта на Северную трибуну обойдется в 2,5 тысяч рублей, на Южную — 3 тысячи (при этом 9 сектор предназначен для пенсионеров. Они при предъявлении пенсионных удостоверений заплатят половину стоимости).
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