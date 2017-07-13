«Я не говорил о трансферах!» О чем думает Каррера

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ВСЕ БУДЕТ «ХА-РА-ШО»

«Спартак» не открывал двери своей базы с начала марта. В последние годы сложилась добрая традиция: перед каждым домашним матчем красно-белые приглашали прессу посмотреть тренировку, а потом пообщаться с тренером и игроками. Однако на время чемпионской гонки «лавочку прикрыли» — команде требовалось полное уединение. На сборах занятия тоже проходили в закрытом режиме. На этот раз Каррера не возражал, чтобы репортеры увидели занятие. Но только несколько минут. Причем футболисты во время разминки ушли в самый дальний угол поля. Расслышать что-либо было невозможно, но единение спартаковцев от глаз не укрылось: в самом начале тренировки Массимо эмоционально что-то рассказывал, страстно жестикулируя, а игроки в это время выстроились полукругом, обнявшись. Не хватало только Романа Зобнина, Сердара Таски и Артема Тимофеева, которые восстанавливаются после травм.

Через 15 минут гостей попросили удалиться в здание — наступило время упражнений посерьезнее. Какие сюрпризы готовит итальянец Юрию Семину, какой состав выйдет поздним пятничным вечером на поле в Черкизове — все это осталось в тумане. Ясно только, что с настроением в «Спартаке» полный порядок. Пока мы ждали в зале для пресс-конференций Карреру и Артема Реброва, из коридора послышалось: «Харашооо, все будет харашооо». Это Ивелин Попов первым вернулся с поля — болгарский акцент ни с чьим не спутаешь.

БЕЗ ЗОБНИНА НЕ СТАНЕМ ИГРАТЬ ПО-ДРУГОМУ

Не раскрыл кадровых секретов главный тренер и на пресс-конференции. Хотя их пока не так много, все-таки состав не сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Главные вопросы на сегодня — это позиция правого защитника (доверят ли место в составе Петковичу уже сейчас, после пары недель в новом клубе, или выйдет Ещенко? А может, Тигиев?) и конфигурация средней линии с учетом травмы Зобнина.

Каррера в ходе австрийского сбора активно задействовал в центральной зоне молодежь — на поле выходили Шанбиев, Самсонов и Бакаев. Но только последний оставил какое-то цельное впечатление. Впрочем, едва ли его все равно стоит ожидать с первых минут против «Локо». Если обойдется без форс-мажора, Фернанду и Глушаков опустятся глубже, кто-то из пары Попов — Ананидзе при необходимости закроет позицию атакующего полузащитника (при схеме 4−2−3−1). При игре в двух форвардов и вовсе хватит усилий бразильца и россиянина. А пока Зобнин травмирован, наверняка появится больше игрового времени у Самедова, который в прошлом сезоне попадал в стартовый состав нерегулярно и проигрывал конкуренцию Роману на фланге.

Для Массимо ближайший матч — не спарринг, не способ плавно вкатиться в сезон, а сражение за полноценный титул. И не будет он рисковать, выставляя с первых минут тех, кто пока не прошел полноценную проверку.

— Уже определились, кто сыграет против «Локо»? — спросили Карреру.

— Все чувствуют себя хорошо. У меня еще остались какие-то сомнения, но уже завтра, думаю, определюсь со стартовым составом окончательно. Мы видели некоторые летние товарищеские матчи соперника, они могут о чем-то рассказать, но без большой конкретики. Знаем, что нам нужно делать. Понимаем, что это дерби. Поэтому необходимо как можно лучше подготовиться и забыть то, что произошло в прошлом сезоне.

— А понимаете, как сдержать Ари, который все время забивает «Спартаку»?

— Это очень опасный нападающий, мы должны быть осторожны с ним. Несмотря на то что Ари невысокий, он хорошо играет вверху.

— Как собираетесь справиться с потерей Зобнина?

— Рома, безусловно, очень важен для нас, ведь мог закрывать две-три позиции на поле. Но наша игра останется такой же — изменятся лишь исполнители на его месте.

— В чем специфика матча за Суперкубок? Какие у вас ассоциации с этим турниром?

— Это часть нового сезона. Один матч, который нужно выиграть. Будем отдаваться на поле максимально ради победы. А турнир… Я брал Суперкубок и будучи футболистом, и в роли второго тренера «Ювентуса». С детства болел за туринцев, и те победы для меня очень приятные воспоминания.

— Матч с «Локомотивом» начнется очень поздно — в 21.30. Вас это не смущает?

— Да, немного непривычно, но нужно учитывать, что футбол зависит от телевидения. Если бы выбор оставался за мной, предпочел бы начать игру в восемь вечера или в 20.30, не позже.

— Группа футболистов присоединилась к команде по ходу австрийского сбора. На подготовку это не повлияло?

— Вы ведь говорите про тех, кто находился в сборной России. Они не отдыхали, а работали все это время, у них было лишь пять дней передышки. Сейчас ребята набирают кондиции, все нормально.

— За какие качества взяли в команду Петковича?

— Думаю, серб сможет нам помочь. Марко молод, хорошо играет. Может, пока не на сто процентов готов физически, но будем над этим работать.

— Что скажете о молодых футболистах, задействованных в работе в Филлахе?

— Доволен тем, как они себя проявляют, поэтому и находятся до сих пор с нами. Нужно внимательно наблюдать за парнями, дать возможность для плавного роста, чтобы люди не сгорели на старте. Если воспользуются советами тренерского штаба и опытных игроков, таких как Глушаков и Ребров, у них будет длинный футбольный путь.

НОВЫЙ ЛИМИТ ПОМОЖЕТ СБОРНОЙ РОССИИ

— Вопрос от имени всех болельщиков: когда будут новички? Не беспокоит ли вас то, что главные конкуренты усиливаются, а вы — пока нет?

— Сейчас мы думаем о Суперкубке. — Тут Каррера первый раз заметно напрягся. — Дальше будет видно. Не можем себе позволить промахнуться с приобретениями, нужно сделать очень точный выбор.

— В последнее время все обсуждают новую форму «Спартака», отсутствие на ней белой полосы. Ваше мнение?

— Вам лучше спросить у игроков, им виднее. Но вообще главное не что на майке, а что под ней!

— Фанаты «Динамо» на встрече с командой попросили Сапету «пожарить шашлык» в матче со «Спартаком». А вы какие-то особые наставления футболистам будете давать?

— Мы еще не думали о «Динамо», сначала нужно сыграть с «Локомотивом».

— Позовем на следующую пресс-конференцию нашего повара, он даст совет, — пообещал директор департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

— В прошлом сезоне «Спартак» стал в России лучшим. А в чем нужно прибавить в предстоящем, чтобы удержать позиции?

— Всегда необходимо совершенствоваться, день за днем. Игроки должны расти индивидуально, показывать еще большую отдачу. Плюс нам нужны футболисты для ротации, чтобы проводить на высоком уровне два матча в неделю. Не должны играть одни и те же. Поэтому и взвешиваем сейчас ситуацию по трансферам, работаем на рынке.

— Сейчас активно обсуждается новый лимит на легионеров, который будет введен в новом сезоне и ограничит количество иностранцев в заявке команд, а не на поле. Вы уже задумываетесь о новом формате? Это станет для «Спартака» проблемой?

— Это в большей степени относится к сборной России. У русских игроков должно быть больше практики. Если ваш футбол хочет развиваться, нужно полагаться на силы местных ребят, ограничивать количество иностранцев, как это делают в других странах. Думаю, это поможет людям расти, и в клубах окажется не по 15 легионеров, а по 7−8, но зато высокого качества. И они помогут российским партнерам стать сильнее.

ЗАСТАВИЛИ КРИТИКОВ ОПУСТИТЬ ГОЛОВЫ И ХЛОПАТЬ НАМ

— Раз мы затронули тему трансферов, не могли бы вы рассказать, какие позиции точно нуждаются в усилении?

— Я не говорил о трансферах! — перебил Каррера, теперь уже по-настоящему жестко. — Думаю только о предстоящей игре. И не буду сейчас обсуждать что-то другое!

— Повлияло ли на вас чемпионство? Нынешний «Спартак», который выйдет против «Локомотива», сильнее того, что был весной?

— Это все тот же «Спартак». Безусловно, в подсознании у нас теперь есть понимание, что, если играть со стопроцентной самоотдачей, можно победить любую команду. Прошлогодний успех дал больше уверенности всем в команде, это естественно, потому что раньше все говорили: «Эти футболисты не подходят “Спартаку”, они не способны проводить больше одной встречи подряд на высоком уровне». Но я горжусь ими: они опровергли все эти рассуждения!

Сидеть на стадионе, писать или просто разговаривать в критических тонах — очень легко. А игроки, когда отдаются полностью на поле, заслуживают уважения. И никто теперь не имеет права ставить под сомнение их профессионализм!

Из режима пресс-конференции общение перешло в формат монолога — Каррера уже не отвечал на вопрос, а произносил целую речь:

— Горжусь, что мои ребята — моя семья — доказали всё окружающим, в том числе и тем, кто их не любил. Заставили опустить критиков головы и похлопать. Прежде чем писать что-либо критическое, нужно сначала посмотреть матч и только потом разбирать ошибки. А не делать это заранее!

Футболисты «Спартака» сильны. Уверяю вас, они делают все возможное, работают с душой. Я вижу это каждый день на наших нелегких тренировках. Да, случаются поражения, но главное — отдавать себя целиком. Если окажется вдруг, что наш максимум — это второе место, но при условии, что мы выложились на сто процентов, все равно нужно будет поаплодировать. Значит, команда, оказавшаяся выше нас, просто была лучше. Только не подумайте, что наша цель — второе место. Просто не хочу, чтобы после какого-то матча или по окончании сезона кто-то из моей команды начал рассуждать: «А если бы там мы не проиграли, а если бы там нам повезло…» Это уже называется алиби. Алиби неудачников, которые цепляются за судью, погоду или газон.

Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ

из Тарасовки.