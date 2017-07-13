«Победителя Суперкубка РФ определит физическое состояние футболистов»

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Московские «Локомотив» и «Спартак» откроют российский футбольный сезон-2017/18. За неделю до старта чемпионата страны в премьер-лиге команды разыграют Суперкубок России. «Спартак» поборется за него на правах действующего победителя национального первенства, а «Локо» встретится с красно-белыми как обладатель Кубка России-2017.

По мнению бывшего форварда «Спартака» Валерия Рейнгольда, обе команды еще «входят» в сезон и назвать фаворита пока очень трудно.

— Многие основные игроки этих клубов получили приличные нагрузки в своих сборных, — заявил «Известиям» Валерий Рейнгольд. — Недавно прошел Кубок конфедераций, на который и «Спартак», и «Локомотив» делегировали много людей. Не обошлось без потерь — травмировался Роман Зобнин, являвшийся одним из ключевых футболистов в средней линии «Спартака» в чемпионском сезоне. Не думаю, что в большом порядке Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Игра будет абсолютно равная, поскольку кондиции у команд сейчас такие, что показать свой максимальный уровень невозможно физически. У кого хватит сил доиграть до конца, тот и победит.

По мнению экс-вратаря «Спартака» и «Локомотива» Руслана Нигматуллина, матч на Суперкубок будет в большей степени иметь подготовительный характер.

— Этот титул — не самый серьезный и значимый, — сказал «Известиям» лучший футболист России-2001. — Поэтому вряд ли кто-то из команд расстроится в случае поражения. С другой стороны, победа всегда радует — особенно если влечет за собой трофей. Но я бы не стал серьезно воспринимать этот матч. Сейчас для обеих команд главным является достойная подготовка к сезону. Эта игра интересна тем, что можно будет увидеть, насколько хорошо «Спартак» и «Локомотив» провели предсезонку и как они готовы к предстоящему чемпионату России.

В прошлом сезоне команды дважды встречались в рамках национального первенства. Сначала на своем поле «Спартак» выиграл (1:0), а в мартовском матче на стадионе «Локомотив» в Черкизово была зафиксирована ничья (1:1).

— По подбору игроков «Спартак» сейчас чуть лучше «Локомотива» за счет большего индивидуального мастерства игроков, — добавил Валерий Рейнгольд. — Но мы все знаем Юрия Семина, который может подготовиться к любому сопернику и дать бой. «Локомотив» — команда, которая сама не играет и другим не дает. Поэтому шансы равные.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России, едва не повторив свой антирекорд постсоветского периода — худшим результатом «железнодорожников» является девятое место по итогам сезона-2012/13.

— Думаю, «Локомотив» будет играть примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне, — считает Руслан Нигматуллин. — Вряд ли их ждет борьба за чемпионство. Скорее всего, их задачей будет попадание в еврокубки через Кубок России или 4−5-е место в национальном первенстве. Но бороться за золото с этим составом у «Локомотива» вряд ли получится.

В текущий трансферный период «Спартак» сделал всего одно приобретение: команду пополнил сербский защитник Марко Петкович.

— Сейчас не надо никого брать, иначе кого-то придется отдавать, — подчеркнул Валерий Рейнгольд. — Я придерживаюсь позиции, что состав, который выиграл чемпионат и показывал в большинстве матчей приличную игру, перестраивать не надо. Пусть Попов, Мельгарехо, Зе Луиш, Промес и остальные поиграют еще год, покажут себя в Лиге чемпионов. А уже потом, если выяснится, что этот коллектив себя изживает, надо идти на изменения.

Из основной обоймы чемпионского состава «Спартак» покинул лишь бразильский защитник Маурисио, проведший весеннюю часть чемпионата РФПЛ на правах аренды в римском «Лацио».

— Хорошего игрока в сложившийся состав сейчас найти трудно, — продолжил собеседник «Известий». — Для реального усиления нужно иметь в запасе €50−60 млн — это дорогое удовольствие. А в денежном отношении сейчас тяжело не только «Спартаку». Тот же «Зенит» сейчас пока не особо потратился, несмотря на бесконечные трансферные слухи. ЦСКА вообще только расстается с основными футболистами — с тем же Тошичем. Много зависит от того, какими финансовыми ресурсами располагает клуб. Кроме того, «Спартаку» сейчас не надо создавать нервозную обстановку в команде. Приобретение любого футболиста вызывает замешательство — в коллективе начинают рассуждать, в какую линию и на чье место претендует новичок.

Не очень активен пока на трансферном рынке и «Локомотив». Помимо полноценного выкупа арендованных весной форварда Ари и защитника Соломона Квирквелии «железнодорожники» пока разжились лишь подписанием договора с вратарем «Ростова» Никитой Медведевым на правах свободного агента. Минувшей весной он провел 10 матчей подряд в чемпионате России без пропущенных голов, выдав рекордную в истории турнира сухую серию в 939 минут. Предыдущим держателем этого рекорда был Руслан Нигматуллин, установивший его в 1999—2000 годах, играя за «Локомотив».

— Его приобретение нецелесообразно ни для «Локомотива», ни для самого Медведева, — считает Руслан. — Там есть Гильерме и Коченков. Сейчас появилась мода иметь в заявке не менее трех вратарей уровня премьер-лиги. Сложно сказать, насколько это хорошо. Для запасных это не очень позитивно. Полагаю, что сейчас Медведев вряд ли готов на равных конкурировать с лидером и капитаном команды, поэтому Гильерме ему не отдаст место в основе, в результате чего мы на какое-то время потеряем талантливого российского вратаря.

Матч за Суперкубок России пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив» в Черкизово. Начало в 21.30.