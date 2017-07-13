«Победителя Суперкубка РФ определит физическое состояние футболистов»
Действующие чемпион и обладатель Кубка страны проведут первый официальный матч сезона на внутренней арене.
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Московские «Локомотив» и «Спартак» откроют российский футбольный сезон-2017/18. За неделю до старта чемпионата страны в
По мнению бывшего форварда «Спартака» Валерия Рейнгольда, обе команды еще «входят» в сезон и назвать фаворита пока очень трудно.
— Многие основные игроки этих клубов получили приличные нагрузки в своих сборных, — заявил «Известиям» Валерий Рейнгольд. — Недавно прошел Кубок конфедераций, на который и «Спартак», и «Локомотив» делегировали много людей. Не обошлось без потерь — травмировался Роман Зобнин, являвшийся одним из ключевых футболистов в средней линии «Спартака» в чемпионском сезоне. Не думаю, что в большом порядке Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Игра будет абсолютно равная, поскольку кондиции у команд сейчас такие, что показать свой максимальный уровень невозможно физически. У кого хватит сил доиграть до конца, тот и победит.
По мнению
— Этот титул — не самый серьезный и значимый, — сказал «Известиям» лучший футболист России-2001. — Поэтому вряд ли
В прошлом сезоне команды дважды встречались в рамках национального первенства. Сначала на своем поле «Спартак» выиграл (1:0), а в мартовском матче на стадионе «Локомотив» в Черкизово была зафиксирована ничья (1:1).
— По подбору игроков «Спартак» сейчас чуть лучше «Локомотива» за счет большего индивидуального мастерства игроков, — добавил Валерий Рейнгольд. — Но мы все знаем Юрия Семина, который может подготовиться к любому сопернику и дать бой. «Локомотив» — команда, которая сама не играет и другим не дает. Поэтому шансы равные.
В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России, едва не повторив свой антирекорд постсоветского периода — худшим результатом «железнодорожников» является девятое место по итогам сезона-2012/13.
— Думаю, «Локомотив» будет играть примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне, — считает Руслан Нигматуллин. — Вряд ли их ждет борьба за чемпионство. Скорее всего, их задачей будет попадание в еврокубки через Кубок России или 4−5-е место в национальном первенстве. Но бороться за золото с этим составом у «Локомотива» вряд ли получится.
В текущий трансферный период «Спартак» сделал всего одно приобретение: команду пополнил сербский защитник Марко Петкович.
— Сейчас не надо никого брать, иначе
Из основной обоймы чемпионского состава «Спартак» покинул лишь бразильский защитник Маурисио, проведший весеннюю часть чемпионата РФПЛ на правах аренды в римском «Лацио».
— Хорошего игрока в сложившийся состав сейчас найти трудно, — продолжил собеседник «Известий». — Для реального усиления нужно иметь в запасе €50−60 млн — это дорогое удовольствие. А в денежном отношении сейчас тяжело не только «Спартаку». Тот же «Зенит» сейчас пока не особо потратился, несмотря на бесконечные трансферные слухи. ЦСКА вообще только расстается с основными футболистами — с тем же Тошичем. Много зависит от того, какими финансовыми ресурсами располагает клуб. Кроме того, «Спартаку» сейчас не надо создавать нервозную обстановку в команде. Приобретение любого футболиста вызывает замешательство — в коллективе начинают рассуждать, в какую линию и на чье место претендует новичок.
Не очень активен пока на трансферном рынке и «Локомотив». Помимо полноценного выкупа арендованных весной форварда Ари и защитника Соломона Квирквелии «железнодорожники» пока разжились лишь подписанием договора с вратарем «Ростова» Никитой Медведевым на правах свободного агента. Минувшей весной он провел 10 матчей подряд в чемпионате России без пропущенных голов, выдав рекордную в истории турнира сухую серию в 939 минут. Предыдущим держателем этого рекорда был Руслан Нигматуллин, установивший его в 1999—2000 годах, играя за «Локомотив».
— Его приобретение нецелесообразно ни для «Локомотива», ни для самого Медведева, — считает Руслан. — Там есть Гильерме и Коченков. Сейчас появилась мода иметь в заявке не менее трех вратарей уровня
Матч за Суперкубок России пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив» в Черкизово. Начало в 21.30.
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