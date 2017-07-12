К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Прядкин подчеркнул, что предстоящий матч за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» пройдет на высшем уровне.

— Уверен, что предстоящий чемпионат станет ярким и позитивным событием, который подарит много впечатлений зрителям, и станет достойным предвестником чемпионата мира-2018 в России, — сказал Прядкин. — Этот сезон будет особенным с точки зрения календаря, сжатым и насыщенным. Все стадионы сейчас готовы. Матч за Суперкубок, уверен, пройдет на высшем уровне. Билетов уже нет.

— Будет ли продлена работа метро в день Суперкубка, ведь начало в 21.30?

— Мы эту тему обсуждали и все, что касается отправки болельщиков со стадиона, организуем. Но вопрос с метро не поднимали. Надеемся уложиться до его закрытия.

— Были ли мысль перенести на весну матч «Спартак» — ЦСКА?

— Шло много дискуссий на этот счет. Клубы говорили, что лучше сыграть перед зимней паузой, чем на весеннем поле. Поддержали эту позицию единогласно. Всегда сложно подготовить газон в марте. Поэтому в декабре команды встретятся на шикарном покрытии «Открытие Арены».

— Две недели назад вы сказали, что видеоповторы пока у нас невозможны технически, но «Краснодар» в тестовом режиме может их использовать. А какие еще клубы?

— Надо пройти определенную процедуру. Мы поднимали вопрос, чтобы ввести видеоповторы в РФПЛ. Многие команды — за. «Краснодара» готов купить и содержать систему. Но для того чтобы она грамотно работала, нужны и определенные операторы, судьи и многое другое. Это не сиюминутный процесс, сложный. Надо принять критерии, чтобы не происходило затяжек игр, и установить строгое распределение, когда можно воспользоваться видеопросмотром, чтобы это не происходило слишком часто. Нужно как следует подготовиться.