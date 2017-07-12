Денисов: «Локомотив» по-особенному настроится на матч за Суперкубок со «Спартаком»
БАКОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» будет иметь особый настрой на матч за Суперкубок России со столичным «Спартаком». Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Игорь Денисов.
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В среду «Локомотив» провел тренировку на базе в Баковке. В пятницу клуб примет участие в матче за Суперкубок против «Спартака», который пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 21:30 мск.
«Я сейчас футболист “Локомотива” и буду выходить на поле и играть так, как играл. Мне все равно, Суперкубок это или нет, потому что даже в товарищеском матче мы будем играть на полную катушку. Это московское дерби, и на “Спартак” настрой будет особенным, независимо от того, какой это турнир», — сказал Денисов.
«Я играл много матчей в Лиге чемпионов, которые проводились в 22:45, так что никаких проблем со времени начала матча за Суперкубок нет, ничего страшного. Что касается аншлага, это фантастическое ощущение, мне очень нравится, когда есть ажиотаж, давление, я от этого кайфую. В целом хотелось бы, чтобы на “Локомотив” ходило побольше болельщиков, но я скажу спасибо тем, кто ходит и поддерживает. Прошлый сезон был тяжелый, в чемпионате выступили не очень хорошо, но взяли Кубок, а это попадание в Лигу Европы», — добавил игрок.
«Победить в Суперкубке будет здорово, но вы понимаете, что следующие три плохие игры — болельщики опять уйдут. Надо просто играть на протяжении всего сезона хорошо», — заключил Денисов.
«Спартак» является действующим чемпионом России, а «Локомотив» — обладателем Кубка страны.
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