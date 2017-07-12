Андрей Воронин: Год назад предлагал Смолову устроить его в «Боруссию»

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— Окружение Смолова чуть ли не в открытую говорит, что Федор хочет в другой клуб. Он действительно перерос уровень краснодарской команды?

— Не могу так сказать. Смолов дважды лучший бомбардир премьер-лиги, дважды лучший футболист России. Конечно, он интересен ведущим командам. Но я не вижу смысла переходить ему в какой-нибудь, условный, «Спартак» или «Зенит». Он сейчас находится в своей команде. Это важно. Особенно для нападающего. Тем более у них такая замечательная связка с Мамаевым. Мне-то понятно, как важно найти футболиста, который будет тебя понимать на поле.

Ну перейдет он сейчас в «Спартак», и что? Там впереди Луиз Адриану и Зе Луиш, еще Промес в атаке и Самедов регулярно подключается. Где ему там найти место? У «Зенита» тоже полный комплект форвардов — Кокорин, Дзюба, аргентинца подписали. Ни москвичам, ни питерцам Федя не нужен.

Зачем размениваться на это все? Я много раз ему говорил, что важно расставлять приоритеты: либо ты хочешь играть в футбол и завоевывать трофеи, либо твоя задача — зарабатывание денег.

И еще. Опасно менять команду перед домашним чемпионатом мира. Переберется в Москву или Питер, сядет на лавку, все — мимо главного турнира в карьере.

— Смолов как-то говорил, что ему скучно в Краснодаре. Москва и Питер, все-таки, более динамичные города.

— Краснодар, на мой взгляд, лучшее место для футбола в России. Я на днях был в Москве: в июле 12 градусов тепла. На улице — околеешь. Какой там футбол? (смеется).

Да и вообще сам клуб «Краснодар» мне очень симпатичен. Там президент полностью погружен во все дела, постепенно ведет строительство — от фундамента вверх. Мы же играли с «Краснодаром». Я помню, что команда там уже тогда была крепкой, обученной. Да, не скупают все подряд, не борются пока за Лигу чемпионов.

А если у Феди амбиции — то пусть едет в Европу и там их реализовывает. Если хочет зарабатывать, то может ехать в Китай. Интерес оттуда к нему есть. Но ни «Спартак», ни «Зенит» Смолову не нужны.

Мне кажется, что все эти слухи — агентские игры. Парень только в футбол играть начал и тут же начинают его дергать.

Я ему неоднократно говорил, что уезжать надо только в Европу. Там другой уровень футбола. Настоящий спортсмен должен именно к этому стремиться. Тем более возраст у него сейчас для этого идеальный, а потом будет поздно. Я говорил Феде в прошлом году: «Давай устрою тебя в Дортмунд». Улыбнулись, но так и осталось все на своих местах.

— То есть, на ваш взгляд, Смолов готов для бундеслиги или английской премьер-лиги?

— Не знаю точно, готов или нет. Но надо пробовать, стараться, быть спортсменом. Важно еще попасть в свою команду.

ДЛЯ КОКОРИНА НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯНО

— Кокорин потерян для российского футбола?

— Почему? Вы вспомните, несколько лет назад Кокорина на руках все носили, а над Смоловым издевались, называли его по фамилии супруги Вики (Лопыревой. — Прим."СЭ), придумывали мемы про него. А теперь он дважды лучший футболист России. И для Кокорина еще ничего не потеряно. Но все зависит от него.

С приходом Манчини у него будет еще больше шансов. Во всех своих командах итальянец делал ставку на быстрых нападающих. В «Манчестер Сити» — на Агуэро, в «Интере» — на Икарди и так далее. Так что у Саши есть все шансы. Главное — желание. Пора ему уже сфокусироваться только на футболе.

— Удивились, что он не попал в сборную на Кубок конфедераций?

— Ни капли. Еще после той истории в Монако стало понятно, что Кокорина в сборной не будет. Журналисты его с грязью смешали и настроили общественное мнение против него.

— Почему журналисты настроили общественное мнение? Он сам долго молчал.

— А что он должен был выйти и начать оправдываться, как маленький мальчик?

— Нет, но хотя бы сразу все объяснить, а не хранить молчание.

— Все это выглядело бы глупо.

КОГДА СБОРНАЯ РОССИИ НАЧНЕТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ?

— Следили за Кубком конфедераций? Как вам сборная России?

— Плохо. Вот в России пишут, что сборная билась, молодцы. Хвалите ее… Да сколько можно биться? Когда в футбол-то играть начнете?

— После унылого выступления на Euro-2016 уже и это в радость.

— Глупость. Надо в футбол играть. Вы что, чемпионат мира получали ради трех игр? Это вас удовлетворит?

— Стоит рассчитывать на выход из группы на ЧМ-2018?

— А за счет чего?

— Теоретически команду могут усилить Дзагоев с Шатовым.

— Если бы Шатов был нужен тренеру, он играл бы на Кубке конфедераций.

— Но у него этот сезон был провальным — мало практики, конфликт с Луческу в «Зените».

— Много в этом вопросе будет зависеть от тренера. Но я по своему опыту могу сказать, что два года без официальных игр — ужасно плохо. Сборная Украины это проходила перед Euro-2012. На товарищеские игры у тебя нет должного настроя и адреналина, эмоции и атмосфера совсем не те. Да и после таких матчей игра забывается быстро, выводы сделать сложно. Тренер очень важен в такой ситуации. Сможет ли он достучаться и объединить команду, доказать, что к товарищеским встречам нужно относиться серьезно — пока вопрос.

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ОВЕЧКИНУ ПОДАРИЛ ВИНО

— Вы еще в Москве?

— Нет, уже вернулся домой. Ходил с детьми на мультфильм «Гадкий я».

— На каком языке дети его смотрели?

— На немецком. На русском тут (в Дюссельдорфе. — Прим. «СЭ») не показывают.

— А дома на каком языке дети говорят?

— Дома — на русском, в школе и на секциях с ровесниками — на немецком.

— В Москву надолго приезжали?

— Нет, но с друзьями увидеться успел.

— Город изменился?

— Я давно не был, но мне так не показалось. Еще и погода такая… Кажется, когда мы жили в Москве, было теплее (смеется). А что касается города, тут и там все какие-то новые здания строятся, а пробки, кажется, стали еще больше. Порадовали новые стадионы «Спартака» и ЦСКА. «Динамо» наконец-то строиться начал.

— Как отпраздновали свадьбу Александра Овечкина?

— Весело. Два дня гуляли.

— В конкурсах каких-то участвовали? Победили?

— Нет (смеется). Мне и без них было весело.

— Что подарили Александру и Анастасии?

— Жена выбрала вино. Одна бутылка урожая Сашиного года рождения, вторая — Настиного. Пусть в холодный вечер перед камином им греются (смеется).