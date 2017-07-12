Аленичев сообщил, что «Спартак» не присылал ему медаль за победу в чемпионате России
КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» не присылал золотую медаль бывшему главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву за победу клуба в чемпионате России по футболу в прошлом сезоне. Об этом Аленичев сообщил ТАСС.
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Аленичев был отправлен в отставку с поста главного тренера в августе 2016 года после поражения «Спартака» от кипрского АЕКа в раунде
«Нет, медаль не присылали, я ее не заслужил», — сказал тренер, занимающий сейчас должность наставника красноярского «Енисея».
Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года.
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