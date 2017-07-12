Семин: Ничего страшного в позднем начале матча за Суперкубок России по футболу нет

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Матч за Суперкубок России пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» в пятницу и начнется в 21:30 мск.

«Правильно, что нас впервые покажут по Первому каналу, это важное событие, что там есть российский футбол. Я думаю, что мы все подстроились под ситуацию, которая есть, — после программы “Время” будет финал Суперкубка. Это же замечательно, проведем утром небольшую тренировку, поэтому нет ничего страшного», — сказал Семин.

«Примерно так же мы будем играть в еврокубках: “Спартак” — в Лиге чемпионов, а мы — в Лиге Европы. Бывало такое, что играли за полночь — когда было очень жарко, матчи начинали после 21:00. Ничего страшного в этом не вижу, сдвинем один или два часа и все», — добавил Семин.