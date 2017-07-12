Легенда «Ротора» Олег Веретенников уезжает тренировать казахский «Тобол»
Именитый игрок «Ротора», лучший бомбардир в истории высших дивизионов чемпионатов России по футболу Олег Веретенников подписал контракт с казахстанским клубом «Тобол», город Костанай, сообщает ВДТВ со ссылкой на
пресс-службу ФК «Ротор — Волгоград».
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Олег Веретенников, оказавшись невостребованным дома, станет ассистентом главного тренера команды. В «Тоболе» он будет работать с другим футболистом «Ротора», легендарным форвардом Владимиром Нидергаусом, который занимает в клубе должность спортивного директора.
Главный тренер «Тобола» известный специалист Роберт Евдокимов, Веретенников вместе с Евдокимовым работал в команде российской
«Тобол» занимает 5-ую строчку в турнирной таблице казахстанской
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