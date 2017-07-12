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12 июля 2017, 17:55 | Футбол | Волгоградское деловое телевидение

Легенда «Ротора» Олег Веретенников уезжает тренировать казахский «Тобол»

Именитый игрок «Ротора», лучший бомбардир в истории высших дивизионов чемпионатов России по футболу Олег Веретенников подписал контракт с казахстанским клубом «Тобол», город Костанай, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ФК «Ротор — Волгоград».

Легенда Ротора Олег <span class=error>Веретенников</span> уезжает тренировать казахский Тобол Увеличить
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Олег Веретенников, оказавшись невостребованным дома, станет ассистентом главного тренера команды. В «Тоболе» он будет работать с другим футболистом «Ротора», легендарным форвардом Владимиром Нидергаусом, который занимает в клубе должность спортивного директора.

Главный тренер «Тобола» известный специалист Роберт Евдокимов, Веретенников вместе с Евдокимовым работал в команде российской премьер-лиги ФК «Оренбург», где Веретенников возглавлял молодежную команду.

«Тобол» занимает 5-ую строчку в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги и борется за попадание в еврокубковую зону.
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