Легенда «Ротора» Олег Веретенников уезжает тренировать казахский «Тобол»

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Олег Веретенников, оказавшись невостребованным дома, станет ассистентом главного тренера команды. В «Тоболе» он будет работать с другим футболистом «Ротора», легендарным форвардом Владимиром Нидергаусом, который занимает в клубе должность спортивного директора.

Главный тренер «Тобола» известный специалист Роберт Евдокимов, Веретенников вместе с Евдокимовым работал в команде российской премьер-лиги ФК «Оренбург», где Веретенников возглавлял молодежную команду.