Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30365137/
12 июля 2017, 16:13 | Футбол | Коммерсантъ

Пермский «Амкар» арендовал полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева

Руководители «Амкара» и «Зенита» договорились о том, что полузащитник Александр Рязанцев, имеющий действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга, проведет следующий сезон на правах аренды в Перми.

До сегодняшнего дня свои лучшие матчи в карьере он сыграл в составе «Рубина», за который он выступал с 2006-го по 2013-й годы.

В составе казанской команды Рязанцев стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным обладателем национального Суперкубка. В январе 2014-го года Рязанцев подписал долгосрочный контракт с «Зенитом», с которым он стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок. В его послужном списке — восемь матчей за сборную России.

— Приглашение такого футболиста, как Александр Рязанцев — не самый типичный трансфер для «Амкара», — говорит исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов, слова которого приводит пресс-служба. — Мы придерживаемся курса на поиск молодых игроков и их развитие, и уже давно не брали игроков в аренду. Отказываться от этого направления в селекции мы не собираемся, но у каждого правила всегда бывают исключения. Во-первых, нам был нужен квалифицированный игрок в опорную зону, желательно с российским паспортом.

Уход Бранко Йовичича, а также затянувшееся лечение Фегора Огуде сделали проблему достаточно острой. В этой ситуации аренда игрока с таким колоссальным опытом, как Рязанцев, стала лучшим вариантом, тем более, что нам удалось договориться с «Зенитом» о весьма выгодных для «Амкара» условиях договора.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Шатов надеется, что ФК «Зенит» вернется в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18

Шатов надеется, что ФК «Зенит» вернется в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты санкт- петербургского «Зенита» по итогам предстоящего чемпионата России надеются завоевать место в Лиге чемпионов. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник команды Олег Шатов.
Еще 7 новостей  Все новости

Чем известен Сергей Полонский

Почему мужчинам нельзя, а женщинам - можно?

Чем занимаются бывшие работники Сергея Полонского

Чем известен Сергей Полонский

Почему мужчинам нельзя, а женщинам - можно?