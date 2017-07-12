Пермский «Амкар» арендовал полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева

До сегодняшнего дня свои лучшие матчи в карьере он сыграл в составе «Рубина», за который он выступал с 2006-го по 2013-й годы.

В составе казанской команды Рязанцев стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным обладателем национального Суперкубка. В январе 2014-го года Рязанцев подписал долгосрочный контракт с «Зенитом», с которым он стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок. В его послужном списке — восемь матчей за сборную России.



— Приглашение такого футболиста, как Александр Рязанцев — не самый типичный трансфер для «Амкара», — говорит исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов, слова которого приводит пресс-служба. — Мы придерживаемся курса на поиск молодых игроков и их развитие, и уже давно не брали игроков в аренду. Отказываться от этого направления в селекции мы не собираемся, но у каждого правила всегда бывают исключения. Во-первых, нам был нужен квалифицированный игрок в опорную зону, желательно с российским паспортом.

Уход Бранко Йовичича, а также затянувшееся лечение Фегора Огуде сделали проблему достаточно острой. В этой ситуации аренда игрока с таким колоссальным опытом, как Рязанцев, стала лучшим вариантом, тем более, что нам удалось договориться с «Зенитом» о весьма выгодных для «Амкара» условиях договора.