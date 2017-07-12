Пермский «Амкар» арендовал полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева
Руководители «Амкара» и «Зенита» договорились о том, что полузащитник Александр Рязанцев, имеющий действующий контракт с клубом из
Санкт-Петербурга, проведет следующий сезон на правах аренды в Перми.
До сегодняшнего дня свои лучшие матчи в карьере он сыграл в составе «Рубина», за который он выступал с 2006-го по 2013-й годы.
В составе казанской команды Рязанцев стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным обладателем национального Суперкубка. В январе 2014-го года Рязанцев подписал долгосрочный контракт с «Зенитом», с которым он стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок. В его послужном списке — восемь матчей за сборную России.
— Приглашение такого футболиста, как Александр Рязанцев — не самый типичный трансфер для «Амкара», — говорит исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов, слова которого приводит
Уход Бранко Йовичича, а также затянувшееся лечение Фегора Огуде сделали проблему достаточно острой. В этой ситуации аренда игрока с таким колоссальным опытом, как Рязанцев, стала лучшим вариантом, тем более, что нам удалось договориться с «Зенитом» о весьма выгодных для «Амкара» условиях договора.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter