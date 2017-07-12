ФК «Ростов» получит тренировочную базу рядом со стадионом к ЧМ-2018

Данный вопрос, как сообщает пресс-служба донской команды, согласован с региональными властями и получено положительное решение.

— Администрация города определила земельный участок под строительство базы, уже отсыпана дорога и ведутся предпроектные работы. База будет состоять из двухэтажного здания, на первом — конференц-зал, медицинский центр, столовая, спа-зона, бассейн и спортзал. На втором этаже расположатся номера для футболистов, — цитирует пресс-служба президента ФК «Ростов».

На базе также будут построены четыре тренировочных поля. Ориентировочный срок строительства два — три года.

Планируется, что стадион «Олимп-2» и прежняя база «Ростова» перейдут детскому футболу.