ФК «Ростов» получит тренировочную базу рядом со стадионом к ЧМ-2018
Футбольный клуб «Ростов» получит собственную тренировочную базу рядом со стадионом «Ростов-Арена», который будет сдан к ЧМ-2018. Об этом заявил президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц.
Данный вопрос, как сообщает
— Администрация города определила земельный участок под строительство базы, уже отсыпана дорога и ведутся предпроектные работы. База будет состоять из двухэтажного здания, на первом —
На базе также будут построены четыре тренировочных поля. Ориентировочный срок строительства два — три года.
Планируется, что стадион «Олимп-2» и прежняя база «Ростова» перейдут детскому футболу.
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