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12 июля 2017, 17:20 | Футбол | "Российская газета"

ФК «Ростов» получит тренировочную базу рядом со стадионом к ЧМ-2018

Футбольный клуб «Ростов» получит собственную тренировочную базу рядом со стадионом «Ростов-Арена», который будет сдан к ЧМ-2018. Об этом заявил президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц.

Данный вопрос, как сообщает пресс-служба донской команды, согласован с региональными властями и получено положительное решение.

— Администрация города определила земельный участок под строительство базы, уже отсыпана дорога и ведутся предпроектные работы. База будет состоять из двухэтажного здания, на первом — конференц-зал, медицинский центр, столовая, спа-зона, бассейн и спортзал. На втором этаже расположатся номера для футболистов, — цитирует пресс-служба президента ФК «Ростов».

На базе также будут построены четыре тренировочных поля. Ориентировочный срок строительства два — три года.

Планируется, что стадион «Олимп-2» и прежняя база «Ростова» перейдут детскому футболу.
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