Владимир Дядюн покинул ФК «Рубин»

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Владимир Дядюн родился в 1988 году в Омске. В «Рубин» футболист пришел в 2005 году в возрасте 16 лет. На правах аренды выступал за «Ростов» (март-декабрь 2008), «Томь» (март-декабрь 2009), «Спартак Нальчик» (март-декабрь 2010). Сезон 2013/14 провел в московском «Динамо».