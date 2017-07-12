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12 июля 2017, 16:41 | Футбол | АиФ Казань

Владимир Дядюн покинул ФК «Рубин»

Владимир Дядюн покинул «Рубин» после 12 лет игры в клубе, сообщает пресс-служба «Рубина».

Владимир Дядюн покинул ФК Рубин - Фото Увеличить
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Владимир Дядюн родился в 1988 году в Омске. В «Рубин» футболист пришел в 2005 году в возрасте 16 лет. На правах аренды выступал за «Ростов» (март-декабрь 2008), «Томь» (март-декабрь 2009), «Спартак Нальчик» (март-декабрь 2010). Сезон 2013/14 провел в московском «Динамо».

В составе «Рубина» стал обладателем Кубка и Суперкубка России (2012), Кубка чемпионов Содружества (2010). В сезоне 2012/2013 Владимир Дядюн в 33-х матчах забил десять мячей, в том числе семь в премьер-лиге, два в Лиге Европы и один в Суперкубке России. Всего за главную команду «Рубина» Владимир Дядюн сыграл 131 матч и забил 20 мячей.
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