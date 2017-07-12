Госдума ратифицировала конвенцию СЕ по безопасности во время матчей
Госдума ратифицировала Конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.
Конвенция направлена на обеспечение безопасности и благоприятной атмосферы при проведении не только футбольных матчей, но и других спортивных мероприятий.
Конвенция заменяет действующую в настоящее время Европейскую конвенцию о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей. Конвенция предусматривает создание государствами в системе своих правоохранительных органов национального футбольного информационного пункта для обмена стратегической, оперативной и иной информацией в отношении футбольных матчей с иностранным участием.
Конвенцией предусмотрено создание Комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.
Россия станет третьей страной, ратифицировавшей документ — после Монако и Францией. Подписали конвенцию 27 стран.
«Преимущество будут иметь три первые страны, которые ратифицировали документ — они будут формировать комитет по безопасности и защите на спортивных мероприятиях», — отметила замглавы Минспорта Наталья Паршикова.
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