Госдума ратифицировала конвенцию СЕ по безопасности во время матчей

Конвенция направлена на обеспечение безопасности и благоприятной атмосферы при проведении не только футбольных матчей, но и других спортивных мероприятий.

Конвенция заменяет действующую в настоящее время Европейскую конвенцию о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей. Конвенция предусматривает создание государствами в системе своих правоохранительных органов национального футбольного информационного пункта для обмена стратегической, оперативной и иной информацией в отношении футбольных матчей с иностранным участием.

Страны-участники должны также рассмотреть вопрос о наделении судов и административных органов полномочиями по наложению санкций на фанатов, лиц, виновных или участвовавших в неправомерных действиях, в том числе по ограничению поездок таких лиц на футбольные мероприятия в том числе в другие страны.

Конвенцией предусмотрено создание Комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.

Россия станет третьей страной, ратифицировавшей документ — после Монако и Францией. Подписали конвенцию 27 стран.

«Преимущество будут иметь три первые страны, которые ратифицировали документ — они будут формировать комитет по безопасности и защите на спортивных мероприятиях», — отметила замглавы Минспорта Наталья Паршикова.