«Амкар» выиграл последний контрольный матч на сборах в Словении
16 июля подопечные Гаджи Гаджиева стартуют в новом сезоне
Премьер-лиги.
«Амкар» провёл последний товарищеский поединок перед стартом чемпионата России по футболу. На сборах в Словении
В составе пермяков дублем отметился Дарко Бодул (на 50-й и 75-й минутах), ещё один мяч на счету Алихана Шаваева. На этот матч Гаджи Гаджиев выпустил следующий состав: Хомич, Гащенков, Алейников, Конде, Баланович, Мельников, Рязанцев, Сандро, Харис (Шаваев, 60), Салугин, Гасилин (Бодул, 46).
Напомним, уже 16 июля «Амкар» проведёт первый матч в новом сезоне
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter