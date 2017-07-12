«Амкар» выиграл последний контрольный матч на сборах в Словении

«Амкар» провёл последний товарищеский поединок перед стартом чемпионата России по футболу. На сборах в Словении красно-чёрные уверенно переиграли клуб из Любляны «Браво» — 3:1.

В составе пермяков дублем отметился Дарко Бодул (на 50-й и 75-й минутах), ещё один мяч на счету Алихана Шаваева. На этот матч Гаджи Гаджиев выпустил следующий состав: Хомич, Гащенков, Алейников, Конде, Баланович, Мельников, Рязанцев, Сандро, Харис (Шаваев, 60), Салугин, Гасилин (Бодул, 46).