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12 июля 2017, 8:00 | Футбол | АиФ Прикамье

«Амкар» выиграл последний контрольный матч на сборах в Словении

16 июля подопечные Гаджи Гаджиева стартуют в новом сезоне Премьер-лиги.

«Амкар» провёл последний товарищеский поединок перед стартом чемпионата России по футболу. На сборах в Словении красно-чёрные уверенно переиграли клуб из Любляны «Браво» — 3:1.

В составе пермяков дублем отметился Дарко Бодул (на 50-й и 75-й минутах), ещё один мяч на счету Алихана Шаваева. На этот матч Гаджи Гаджиев выпустил следующий состав: Хомич, Гащенков, Алейников, Конде, Баланович, Мельников, Рязанцев, Сандро, Харис (Шаваев, 60), Салугин, Гасилин (Бодул, 46).

Напомним, уже 16 июля «Амкар» проведёт первый матч в новом сезоне Премьер-лиги. В Грозном подопечные Гаджи Гаджиева сыграют с «Ахматом».
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