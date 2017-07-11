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Совсем недавно Дзюба считался самым крутым российским нападающим, без него не мог обойтись «Зенит», он был ключевой фигурой в сборной России. Вроде бы только вчера форвард забивал в Лиге чемпионов «Лиону» и «Валенсии», клал важнейшие мячи в премьер-лиге.

Мы огорчались, когда по какой-то причине Артем раз за разом пропускал матчи национальной команды и в итоге его не оказалось в заявке на Кубок конфедераций. Это же хороший нападающий, он должен был помочь.

Казалось совершенно понятным, почему два с половиной года назад за него так ожесточенно сражался «Спартак». Клуб улучшал одно предложение за другим, в переговорах была достигнута высоченная по российским меркам планка в 3 миллиона евро за год, и Дзюба имел роскошную возможность думать и выбирать. Свои предложения делали «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар», а самое сочное поступило от «Зенита». Здорово, когда все тебя хотят. Есть возможность выбирать.

Битву кошельков выиграли сине-бело-голубые, Дзюба уехал в Петербург за голами, славой и титулами. Голов было много, славы — еще больше, дело оставалось за малым.

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?

Сложно сказать, почему, неприятности стали случаться с Дзюбой одна за другой. Обострившаяся травма колена, пролет мимо Кубка конфедераций, жест в Инстаграм, и вот теперь — непонятный статус в «Зените» после смены главного тренера.

Дзюба всегда защищал Луческу, потому что для любого футболиста хороший тренер это тот, кто ставит в состав. Румын в Артеме души не чаял. А перемены это всегда риск, особенно если приходит яркий, независимый специалист. Так произошло и сейчас.

Эта история не про конфликт, о чем можно было бы подумать, зная Дзюбу, а исключительно про футбол. Роберто Манчини на сборах ставит скоростной современный футбол с быстрым выходом из обороны, где важнейшая роль отводится форвардам-спринтерам. Таким, как Дриусси, Полоз или Кокорин.

Дзюба, при том что, несмотря на габариты, не считается совсем уж тихоходом, все же для такой модели не подходит. Выйти на замену в зависимости от обстоятельств — да, усилить игру в матче с закрытым наглухо соперником — несомненно. Но точно не первая скрипка, как в последние два сезона.

И не за 3 миллиона евро в год.

Отсюда и разговоры, что «Зенит» хочет расстаться с форвардом. Сначала рассматривался вариант включить Дзюбу в сделку по приобретению Смолова. Потом заговорили о предложении продать Артема «Спартаку».

Что самое интересное, обе новости не являются выдумкой. Интерес к Дзюбе действительно имеется. Но пока — только у «Зенита». Интерес продать.

Дзюба оказался в парадоксальной ситуации, которая год назад не могла возникнуть в принципе. Раньше нападающий был нужен всем, теперь — не нужен почти никому.

И все-таки рассмотрим возможные сценарии. Их немного.

«СПАРТАК»:

НЕМЫСЛИМОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вероятность возвращения Дзюбы в родной клуб в это межсезонье действительно существовала, и Леонид Федун даже какое-то время размышлял над подобной перспективой. «Зенит», по разным данным, устроила бы сумма от 10 до 15 миллионов евро.

Но даже Федун, прагматичный бизнесмен, понял, что от эмоций тут никуда не деться. После всего, что происходило перед трансфером в «Зенит», возвращение Дзюбы — это большие имиджевые потери. И для владельца, и для клуба.

Фанаты не приняли бы футболиста обратно. А если и приняли бы, то после очень долгих волнений. В любом случае первые полгода — те самые, лигочемпионские, превратились бы в ад. Для всех.

«ЛОКОМОТИВ» И «КРАСНОДАР»

Говорят, что «Краснодар» не горит желанием заполучить форварда. Ни Сергей Галицкий, ни Игорь Шалимов не видят его в команде. Футбол их мечты и Дзюба почему-то несовместимы.

«Локо», наверное, не отказался бы от нападающего, но трехмиллионный контракт — слишком круто. В нынешних условиях железнодорожники такого позволить себе не могут, ведь помимо большой нагрузки на зарплатную ведомость еще придется платить за трансфер — в районе тех же 10 миллионов.

Вместе с тем существует вариант, при котором Дзюбу можно арендовать и поделить его зарплату напополам с «Зенитом». Так, например, «Локо» поступал с Игорем Денисовым пока права на хавбека принадлежали «Динамо».

Но как долго продлится такая аренда? Подобным образом поступают, когда контракт заканчивается. У Дзюбы же соглашение действует до 2020 года.

«РУБИН»: КЛУБ, КОТОРОМУ НУЖНЫ РОССИЯНЕ

И тут мы возвращаемся источнику, который первым «продал» Дзюбу в «Спартак» — это сделало казанское издание Бизнес Online. Как известно, оно не просто знакомо с внутренними процессами в «Рубине», а иногда косвенным образом в них участвует. Не сигнал ли это?

После возвращения Курбана Бердыева казанцы пока не осуществили ни одного по-настоящему громкого трансфера. А факты говорят о том, что «Рубин» — единственный наряду со «Спартаком» и «Зенитом» клуб, который может себе позволить выполнять действительно дорогие контракты — на 3, а то и 4 миллиона евро.

Бердыев любит работать с габаритными форвардами, это показал пример Бухарова, и у Дзюбы характеристики еще лучше. Но каким будет новый бердыевский «Рубин» — большая загадка. Клуб наглухо закрылся в это межсезонье и непонятно, кто из многочисленного состава отсеется.

Вместе с тем стратегия развития выстраивается аж до 2020 года, Бердыев должен смотреть на пару сезонов вперед. Реалии таковы, что при лимите «8+17» у «Рубина» — не просто перебор, а переборище легионеров.

Дзюба поможет не потерять в качестве. А то, что он в свое время полировал у Бердыева лавку в «Ростове»… Этот тренер умеет подбирать ключи к футболистам, даже тем, у кого непростые характеры.

ЕВРОПА: ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В «ХАЛЛ»

Других реальных вариантов в Европе для Дзюбы представить сложно.

Леонид Слуцкий — любимый тренер Дзюбы. Артем — один из любимых игроков Слуцкого. Оба этого не скрывают, так почему бы не заключить новый союз, в необычном месте? С футбольной точки зрения было бы очень интересно посмотреть на Дзюбу в Англии, и кажется, что у него там может получиться. Слуцкий через свои связи мог бы быстро посодействовать трансферу.

Но для того, чтобы этот переход состоялся, нужен большой компромисс со стороны Дзюбы. Его готовность.

1) играть в первом дивизионе;.

2) получать значительно меньше.

На понижение — и в классе, и в деньгах — он в ходе карьеры уже соглашался, и это шло ему на пользу. Правда, тогда не было ни трехмиллионного контракта, ни статуса ведущего форварда страны. Богатство давит.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.