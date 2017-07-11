Кто спасет Дзюбу — Бердыев или Слуцкий?
Недавний лидер «Зенита» и сборной России оказался в парадоксальной ситуации — клуб не исключает возможности расстаться с ним за адекватные деньги, но покупателей нет.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Совсем недавно Дзюба считался самым крутым российским нападающим, без него не мог обойтись «Зенит», он был ключевой фигурой в сборной России. Вроде бы только вчера форвард забивал в Лиге чемпионов «Лиону» и «Валенсии», клал важнейшие мячи в
Мы огорчались, когда по
Казалось совершенно понятным, почему два с половиной года назад за него так ожесточенно сражался «Спартак». Клуб улучшал одно предложение за другим, в переговорах была достигнута высоченная по российским меркам планка в 3 миллиона евро за год, и Дзюба имел роскошную возможность думать и выбирать. Свои предложения делали «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар», а самое сочное поступило от «Зенита». Здорово, когда все тебя хотят. Есть возможность выбирать.
Битву кошельков выиграли
ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
Сложно сказать, почему, неприятности стали случаться с Дзюбой одна за другой. Обострившаяся травма колена, пролет мимо Кубка конфедераций, жест в Инстаграм, и вот теперь — непонятный статус в «Зените» после смены главного тренера.
Дзюба всегда защищал Луческу, потому что для любого футболиста хороший тренер это тот, кто ставит в состав. Румын в Артеме души не чаял. А перемены это всегда риск, особенно если приходит яркий, независимый специалист. Так произошло и сейчас.
Эта история не про конфликт, о чем можно было бы подумать, зная Дзюбу, а исключительно про футбол. Роберто Манчини на сборах ставит скоростной современный футбол с быстрым выходом из обороны, где важнейшая роль отводится
Дзюба, при том что, несмотря на габариты, не считается совсем уж тихоходом, все же для такой модели не подходит. Выйти на замену в зависимости от обстоятельств — да, усилить игру в матче с закрытым наглухо соперником — несомненно. Но точно не первая скрипка, как в последние два сезона.
И не за 3 миллиона евро в год.
Отсюда и разговоры, что «Зенит» хочет расстаться с форвардом. Сначала рассматривался вариант включить Дзюбу в сделку по приобретению Смолова. Потом заговорили о предложении продать Артема «Спартаку».
Что самое интересное, обе новости не являются выдумкой. Интерес к Дзюбе действительно имеется. Но пока — только у «Зенита». Интерес продать.
Дзюба оказался в парадоксальной ситуации, которая год назад не могла возникнуть в принципе. Раньше нападающий был нужен всем, теперь — не нужен почти никому.
И
«СПАРТАК»:
НЕМЫСЛИМОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вероятность возвращения Дзюбы в родной клуб в это межсезонье действительно существовала, и Леонид Федун даже
Но даже Федун, прагматичный бизнесмен, понял, что от эмоций тут никуда не деться. После всего, что происходило перед трансфером в «Зенит», возвращение Дзюбы — это большие имиджевые потери. И для владельца, и для клуба.
Фанаты не приняли бы футболиста обратно. А если и приняли бы, то после очень долгих волнений. В любом случае первые полгода — те самые, лигочемпионские, превратились бы в ад. Для всех.
«ЛОКОМОТИВ» И «КРАСНОДАР»
Говорят, что «Краснодар» не горит желанием заполучить форварда. Ни Сергей Галицкий, ни Игорь Шалимов не видят его в команде. Футбол их мечты и Дзюба
«Локо», наверное, не отказался бы от нападающего, но трехмиллионный контракт — слишком круто. В нынешних условиях железнодорожники такого позволить себе не могут, ведь помимо большой нагрузки на зарплатную ведомость еще придется платить за трансфер — в районе тех же 10 миллионов.
Вместе с тем существует вариант, при котором Дзюбу можно арендовать и поделить его зарплату напополам с «Зенитом». Так, например, «Локо» поступал с Игорем Денисовым пока права на хавбека принадлежали «Динамо».
Но как долго продлится такая аренда? Подобным образом поступают, когда контракт заканчивается. У Дзюбы же соглашение действует до 2020 года.
«РУБИН»: КЛУБ, КОТОРОМУ НУЖНЫ РОССИЯНЕ
И тут мы возвращаемся источнику, который первым «продал» Дзюбу в «Спартак» — это сделало казанское издание Бизнес Online. Как известно, оно не просто знакомо с внутренними процессами в «Рубине», а иногда косвенным образом в них участвует. Не сигнал ли это?
После возвращения Курбана Бердыева казанцы пока не осуществили ни одного
Бердыев любит работать с габаритными форвардами, это показал пример Бухарова, и у Дзюбы характеристики еще лучше. Но каким будет новый бердыевский «Рубин» — большая загадка. Клуб наглухо закрылся в это межсезонье и непонятно, кто из многочисленного состава отсеется.
Вместе с тем стратегия развития выстраивается аж до 2020 года, Бердыев должен смотреть на пару сезонов вперед. Реалии таковы, что при лимите «8+17» у «Рубина» — не просто перебор, а переборище легионеров.
Дзюба поможет не потерять в качестве. А то, что он в свое время полировал у Бердыева лавку в «Ростове»… Этот тренер умеет подбирать ключи к футболистам, даже тем, у кого непростые характеры.
ЕВРОПА: ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В «ХАЛЛ»
Других реальных вариантов в Европе для Дзюбы представить сложно.
Леонид Слуцкий — любимый тренер Дзюбы. Артем — один из любимых игроков Слуцкого. Оба этого не скрывают, так почему бы не заключить новый союз, в необычном месте? С футбольной точки зрения было бы очень интересно посмотреть на Дзюбу в Англии, и кажется, что у него там может получиться. Слуцкий через свои связи мог бы быстро посодействовать трансферу.
Но для того, чтобы этот переход состоялся, нужен большой компромисс со стороны Дзюбы. Его готовность.
1) играть в первом дивизионе;.
2) получать значительно меньше.
На понижение — и в классе, и в деньгах — он в ходе карьеры уже соглашался, и это шло ему на пользу. Правда, тогда не было ни трехмиллионного контракта, ни статуса ведущего форварда страны. Богатство давит.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
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