Агент Жорже Машаду от имени ЦСКА провёл с «Коринтиансом» переговоры по Аране

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов увеличить предложение по Аране до € 15 млн. 20-летний футболист является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 12 матчей и отметился двумя результативными передачами.