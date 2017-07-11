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11 июля 2017, 22:13 | Футбол | Чемпионат.com

Агент Жорже Машаду от имени ЦСКА провёл с «Коринтиансом» переговоры по Аране

Агент Жорже Машаду, который представляет интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, в понедельник, 10 июля, в Бразилии провёл от имени «армейцев» переговоры с «Коринтиансом» по трансферу защитника Гильермо Араны, пишет Esporte Interativo. О результатах встречи информации нет.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов увеличить предложение по Аране до € 15 млн. 20-летний футболист является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 12 матчей и отметился двумя результативными передачами.

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