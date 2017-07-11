Источник: Родриго Кайо склоняется к тому, чтобы перейти в «Зенит»

Сообщается, что если трансфер состоится, то Кайо получит 10% от суммы перехода, а также будет зарабатывать в России € 3,4 млн в год.

Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» готов заплатить за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн, но хочет сделать это в рассрочку. «Сан-Паулу» же требует всю сумму сразу.