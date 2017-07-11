Источник: Родриго Кайо склоняется к тому, чтобы перейти в «Зенит»
«Зенит» в ближайшие дни намерен сделать официальное предложение о трансфере защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо, пишет Futebol Interior. 23-летний футболист склоняется к тому, чтобы перейти в
санкт-петербургский клуб.
Сообщается, что если трансфер состоится, то Кайо получит 10% от суммы перехода, а также будет зарабатывать в России € 3,4 млн в год.
Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» готов заплатить за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн, но хочет сделать это в рассрочку. «Сан-Паулу» же требует всю сумму сразу.
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