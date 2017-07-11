Юрий Красножан: Желательно, чтобы там, где находился я, Смородской рядом не было

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ХОЧЕТСЯ ПОРАБОТАТЬ В РОССИИ…

— Два года без работы. Чем сейчас вы занимаетесь?

— У меня были сложные семейные дела, и футбол отошел на второй план. Сейчас более-менее я начинаю входить в колею и думаю, что к сентябрю начну рассматривать поступающие предложения.

— На данный момент есть какие-то конкретные предложения?

— На сегодняшний день нет, так как большинство команд определились с тренерским штабом.

— А где бы вы хотели больше поработать: в России или же в ближнем зарубежье?

— Естественно, хочется поработать в России, но здесь нельзя ничего предугадать. Я рассмотрю любые предложения, а там буду ориентироваться по ситуации.

— Последнее ваше место работы — сборная Казахстана. Расскажите немного об этом опыте. Какие у вас остались впечатления?

— Это был опыт, который трудно переоценить. Наша страна имеет много общего с Казахстаном, но все-таки есть некоторые ментальные отличия. Там созданы хорошие условия для работы, и за эти два года я нашел для себя много друзей. Были возможности развиваться и в творческом плане, и в профессиональном. Я благодарен этой стране и руководству за прекрасные два года.

— На каком уровне футбол в Казахстане? И можно ли его сравнить с российским?

— Прежде всего, надо четко разграничить следующее: в Казахстане есть клубный футбол, есть сборная, есть детский и массовый футбол. Вот что касается массовости, там это развито очень хорошо. Проходит много любительских турниров, всяких лиг и все в этом духе.

В клубном футболе многое упирается в слабую материально-техническую базу. По большому счету там всего один хороший футбольный стадион в Астане. «Кайрат» пытается облагораживать его, но он морально устарел. В других клубах также проблемы с материально-технической базой.

Если говорить о сборной, то сама по себе она существовать, конечно, не может. Ее деятельность надо рассматривать в системе. Но отмечу, что на данный момент в рейтинге ФИФА (пусть он и условный) казахская сборная поднялась и входит в первую сотню.

— Видели игру Андрея Аршавина в «Кайрате»?

— Нет. Когда он пришел, я завершал свою работу в сборной, и потому его игры я не видел.

БУДУЩИЙ СЕЗОН В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ БУДЕТ ЯРЧЕ ПРЕДЫДУЩЕГО…

— Как вам прошедший сезон РФПЛ?

— Я не могу назвать этот чемпионат самым ярким. Запомнилось, конечно, чемпионство «Спартака». Выделялись игры «Ростова» в еврокубках. Вот по большому счету и все. Думаю, будущий сезон будет куда гораздо интереснее и ярче.

— Победа «Спартака», на ваш взгляд, объективна, или есть некая доля фарта?

— В первую очередь, это работа всего клуба. Во-вторых, созрела целая группа лидеров: Глушаков, Комбаров… Эти люди сплотили всех остальных. Ну и, конечно, качественные легионеры. Если же говорить о внешних факторах, то здесь влияние оказала и перестройка ЦСКА, и нестабильный сезон «Зенита», и топтание на месте «Краснодара». Все это сыграло свою роль. И по большому счету вышло так, что у «Спартака» не оказалось конкурентов в чемпионате. Хотя это никак не умаляет достоинства победы красно-белых.

В РОССИИ СМОЛОВ НЕ БУДЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ…

— Сейчас в СМИ фигурирует Федор Смолов, который оказался в центре скандала, и абсолютно непонятно, где он продолжит свою карьеру. Что вы об этом думаете?

— Я думаю, что «Краснодар» помог Федору развиться как футболисту. Равно как и сам Смолов помог клубу, став лучшим бомбардиром. На данный момент пришло время сменить обстановку, для того чтобы футболист не остановился в своем развитии. Удастся ли Галицкому найти равноценную замену этому игроку, мне сложно предположить.

— Обычно, когда говорят о росте футболиста, подразумевают его переход в европейский клуб. В нашем случае фигурируют «Зенит» и «Спартак»…

— Сам я, конечно, посмотрел бы вариант «Боруссии». Если все это реально, то мне очень любопытно понаблюдать за игрой Феди. Но я скажу, что внутри чемпионата никакого прогресса у Смолова не будет. В большей степени участие в Лиге чемпионов, если говорить о «Спартаке».

— В контексте «Зенита» не могу не спросить об Артеме Дзюбе, будущее которого также остается неясным. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

— Сложно комментировать слухи, когда источники говорят одно, а люди из клуба — совершенно иное. С другой стороны, я ничему не удивлюсь. Пришло новое руководство, новый тренер. Естественно, перемены в клубе назревали. Если раньше ставка была на русскоязычных футболистов, то новый тренер скорее будет доверять легионерам. Хотя убирать Дзюбу, на мой взгляд, не совсем разумно. Человек в каждой второй игре забивал.

О «ЛОКОМОТИВЕ» ХОРОШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА…

— Не могу не спросить о «Локомотиве», клуб для вас не чужой. Как вы относитесь к возвращению Сычева в фарм-клуб?

— Мне нравится то, что делает Юрий Павлович Семин. Люди, которые играли в клубе, теперь возвращаются. Я уверен, что, если Дима себя покажет, он вполне сможет оказаться и в первой команде. Такие случаи придают семейственность клубу, поэтому я в этом плохого ничего не вижу.

— У вас теплые воспоминания о работе в «Локомотиве»?

— О «Локомотиве» только самые хорошие воспоминания. За исключением одного человека. И я очень рад, что этот клуб есть у нас в стране. По-моему, то, что Юрий Павлович, человек с которым связано много побед, работает сейчас в нем, замечательно.

— Вас удивила отставка Смородской с поста президента клуба?

— Оно не могло не удивить. А вообще разговаривать о результатах ее работы у меня нет желания. Один мой друг любит говорить тост: «Давай поднимем бокал за наших друзей, чтобы они были здоровы, отдыхали на Мальдивах и Канарах, но чтобы рядом нас не было…».

Вот желательно, чтобы там, где я, Смородской не было. Она мама, бабушка, супруга. О женщине плохое в принципе лучше не говорить. Пусть у нее все будет хорошо. Но встречаться с ней желанием не горю.

— У вас интересная тренерская карьера. Если говорить о клубах, дольше всего вы работали в Нальчике. Почему в других клубах больше года вы не задерживались?

— Здесь надо думать о том, кто из тренеров быстрее всего подстроился под современные реалии. Пожалуй, Леонид Викторович Слуцкий. Однако я не совсем согласен с его оценкой тренерской деятельности. Ему свойственно называть тренеров обслуживающим персоналом. А ведь раньше тренер был царь и бог, что называется. То есть человек, который влиял на футболиста, определял зарплату, премиальные. Наверное, мне не удалось перестроиться под новую систему ценностей.

Мне кажется, если тебя назначают на должность, то мнение тренера должно учитываться в плане комплектования команды… По факту получается так, что договоренности были одни, а по ходу работы ничего из того, что было оговорено, не выполняется. Я считаю, что в таких условиях продолжать сотрудничество нерезонно.