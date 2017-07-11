«Ростов» арендовал у «Рубина» Виталия Устинова
Футбольные клубы «Ростов» и «Рубин» договорились об аренде защитника Виталия Устинова.
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Договор с 26-летним игроком рассчитан на один год, передает
Защитник будет играть за
Виталий Устинов является воспитанником школы ФК «Москва». Ранее он выступал за «Рубин», «Нефтехимик» и «Ротор-Волгоград».
Как сообщали Юга.ру, в июне
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