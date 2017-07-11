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https://sport.mail.ru/news/football/30347209/
11 июля 2017, 10:47 | Футбол | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

«Ростов» арендовал у «Рубина» Виталия Устинова

Футбольные клубы «Ростов» и «Рубин» договорились об аренде защитника Виталия Устинова.

Футбольные клубы Ростов и Рубин договорились об аренде защитника Виталия Устинова. Увеличить
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Договор с 26-летним игроком рассчитан на один год, передает пресс-служба «Ростова».

Защитник будет играть за желто-синих под номером 91. Он уже присоединился к команде, которая 11 июля начнет подготовку к первому матчу сезона против «Урала».

Виталий Устинов является воспитанником школы ФК «Москва». Ранее он выступал за «Рубин», «Нефтехимик» и «Ротор-Волгоград».

Как сообщали Юга.ру, в июне вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев покинул клуб и вернулся в «Рубин».
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