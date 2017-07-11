«Ростов» арендовал у «Рубина» Виталия Устинова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Договор с 26-летним игроком рассчитан на один год, передает пресс-служба «Ростова».

Защитник будет играть за желто-синих под номером 91. Он уже присоединился к команде, которая 11 июля начнет подготовку к первому матчу сезона против «Урала».

Виталий Устинов является воспитанником школы ФК «Москва». Ранее он выступал за «Рубин», «Нефтехимик» и «Ротор-Волгоград».