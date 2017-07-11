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11 июля 2017, 14:04 | Футбол | АиФ Калининград

Беслан Аджинджал вернулся в калининградскую «Балтику»

Любимец калининградских болельщиков — один из представителей золотого состава «Балтики» — Беслан Аджинджал назначен на должность директора ФК по развитию молодежного футбола. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

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«За калининградскую команду Беслан Алексеевич выступал в 1994—1999 годах, провел в первенствах страны 195 игр, в которых забил 16 мячей. Кроме того, в рамках российской премьер-лиги он сыграл в общей сложности более двухсот матчей», — напомнили в клубе.
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