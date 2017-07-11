Беслан Аджинджал вернулся в калининградскую «Балтику»
Любимец калининградских болельщиков — один из представителей золотого состава «Балтики» — Беслан Аджинджал назначен на должность директора ФК по развитию молодежного футбола. Об этом сообщили в
пресс-службе клуба.
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«За калининградскую команду Беслан Алексеевич выступал в 1994—1999 годах, провел в первенствах страны 195 игр, в которых забил 16 мячей. Кроме того, в рамках российской
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