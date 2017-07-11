Беслан Аджинджал вернулся в калининградскую «Балтику»

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«За калининградскую команду Беслан Алексеевич выступал в 1994—1999 годах, провел в первенствах страны 195 игр, в которых забил 16 мячей. Кроме того, в рамках российской премьер-лиги он сыграл в общей сложности более двухсот матчей», — напомнили в клубе.