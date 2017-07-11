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11 июля 2017, 9:44 | Футбол | ГТРК «Кубань»

Лучший гол Кубка конфедераций забит в Сочи

Голосование за лучший мяч турнира на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) завершилось.

По мнению голосовавших, лучшим на прошедшем в России Кубке конфедераций стал гол игрока мексиканской сборной Марко Фабиана в ворота сборной Германии.

Встреча, которая состоялась 29 июня в Сочи, завершилась со счетом 1:4 в пользу Германии, и гол Марко на 89-й минуте по сути ничего не решал. Однако именно он, пробитый мощно и с дальнего расстояния, больше всего запомнился зрителям и болельщикам — момент собрал 55% голосов, сообщается на сайте Федерации.
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