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11 июля 2017, 9:46 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: Поправляйся, Федя!

Самые обсуждаемые темы понедельника.

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СМОЛОВ ДОЛЖЕН ВОССТАНОВИТЬСЯ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ.

27-летний нападающий Федор Смолов прошел в Москве процедуру магнитно-резонансной томографии по поводу травмы задней поверхности бедра. Обследование выявило небольшой надрыв мышцы без гематомы. Восстановление футболиста должно занять около трех недель.

Fragile: Поправляйся, Федя! Собаки лают, караван идет.

Баламошка: А на тарасовском целебном борще за 1 бы восстановился!

Igogohruhru: Как-то много шума по этому поводу.

Gibbius: Во первых, Смолов никому ничего не должен, во вторых никто никому ничего не должен, а в третьих… Молчание — золото.

ТАЛАЛАЕВ ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД БУДОГОССКИМ ЗА СЛОВА О ПРЕДВЗЯТОСТИ ТУРБИНА.

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев сообщил «СЭ», что сегодня встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским и обсудил с ним работу арбитра Евгения Турбина в матче 1-го тура ФНЛ против «Оренбурга» (1:2).

Баламошка: ну и то ладно).

Okini: а перед Турбиным, стало быть, не надо извиняться?

ЭЙНА — ПЕРВЫЙ ФУТБОЛИСТ, ПЕРЕШЕДШИЙ ИЗ «ЧЕЛСИ» В «ХАЛЛ» ПРИ СЛУЦКОМ.

Защитник «Челси» Ола Эйна договорился о подписании контракта с «Халл Сити», утверждает Mirror. 20-летний нигериец станет первым игроком «синих» при Леониде Слуцком, который перешел в «Халл».

Shpasic: эй-на, иди сюда! Следующим будет Цвейна.

Alex78: ждем начало сезона! Интересно будет посмотреть…

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