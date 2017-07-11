Болельщики: Поправляйся, Федя!
Самые обсуждаемые темы понедельника.
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СМОЛОВ ДОЛЖЕН ВОССТАНОВИТЬСЯ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ.
27-летний нападающий Федор Смолов прошел в Москве процедуру
Fragile: Поправляйся, Федя! Собаки лают, караван идет.
Баламошка: А на тарасовском целебном борще за 1 бы восстановился!
Igogohruhru:
Gibbius: Во первых, Смолов никому ничего не должен, во вторых никто никому ничего не должен, а в третьих… Молчание — золото.
ТАЛАЛАЕВ ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД БУДОГОССКИМ ЗА СЛОВА О ПРЕДВЗЯТОСТИ ТУРБИНА.
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев сообщил «СЭ», что сегодня встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским и обсудил с ним работу арбитра Евгения Турбина в матче 1-го тура ФНЛ против «Оренбурга» (1:2).
Баламошка: ну и то ладно).
Okini: а перед Турбиным, стало быть, не надо извиняться?
ЭЙНА — ПЕРВЫЙ ФУТБОЛИСТ, ПЕРЕШЕДШИЙ ИЗ «ЧЕЛСИ» В «ХАЛЛ» ПРИ СЛУЦКОМ.
Защитник «Челси» Ола Эйна договорился о подписании контракта с «Халл Сити», утверждает Mirror. 20-летний нигериец станет первым игроком «синих» при Леониде Слуцком, который перешел в «Халл».
Shpasic:
Alex78: ждем начало сезона! Интересно будет посмотреть…
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