Болельщики: Поправляйся, Федя!

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СМОЛОВ ДОЛЖЕН ВОССТАНОВИТЬСЯ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ.

27-летний нападающий Федор Смолов прошел в Москве процедуру магнитно-резонансной томографии по поводу травмы задней поверхности бедра. Обследование выявило небольшой надрыв мышцы без гематомы. Восстановление футболиста должно занять около трех недель.

Fragile: Поправляйся, Федя! Собаки лают, караван идет.

Баламошка: А на тарасовском целебном борще за 1 бы восстановился!

Igogohruhru: Как-то много шума по этому поводу.

Gibbius: Во первых, Смолов никому ничего не должен, во вторых никто никому ничего не должен, а в третьих… Молчание — золото.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Смолов подвис. Почему травма лучшего форварда страны – это очень плохо. Разъяснения <a href="https://twitter.com/EgorovSA">@EgorovSA</a> Сергея Егорова. <a href="https://t.co/DhtORcVO2D">https://t.co/DhtORcVO2D</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/884336250282496000">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТАЛАЛАЕВ ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД БУДОГОССКИМ ЗА СЛОВА О ПРЕДВЗЯТОСТИ ТУРБИНА.

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев сообщил «СЭ», что сегодня встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским и обсудил с ним работу арбитра Евгения Турбина в матче 1-го тура ФНЛ против «Оренбурга» (1:2).

Баламошка: ну и то ладно).

Okini: а перед Турбиным, стало быть, не надо извиняться?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Талалаев извинился перед Будогосским за слова о предвзятости Турбина<a href="https://t.co/9zE0gtE8cZ">https://t.co/9zE0gtE8cZ</a> <a href="https://t.co/on57OUVIXS">pic.twitter.com/on57OUVIXS</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/884465796147269635">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЭЙНА — ПЕРВЫЙ ФУТБОЛИСТ, ПЕРЕШЕДШИЙ ИЗ «ЧЕЛСИ» В «ХАЛЛ» ПРИ СЛУЦКОМ.

Защитник «Челси» Ола Эйна договорился о подписании контракта с «Халл Сити», утверждает Mirror. 20-летний нигериец станет первым игроком «синих» при Леониде Слуцком, который перешел в «Халл».

Shpasic: эй-на, иди сюда! Следующим будет Цвейна.

Alex78: ждем начало сезона! Интересно будет посмотреть…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Первый переход из "Челси" в "Халл" при Слуцком<a href="https://t.co/uFUnj9G3F0">https://t.co/uFUnj9G3F0</a> <a href="https://t.co/ll9lqCpF4J">pic.twitter.com/ll9lqCpF4J</a></p>— Слуцкий в Англии (@welcomeleonid) <a href="https://twitter.com/welcomeleonid/status/884366603412008961">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>