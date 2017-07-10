ЦСКА, «Сити» и «Кристалл» одержали победы в десятом туре ЧР по пляжному футболу
Московский ЦСКА и петербургские «Сити» и «Кристалл» одержали победы в своих матчах в десятом туре чемпионата России по пляжному футболу, встречи которого проходят в Казани.
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ЦСКА в понедельник со счетом 7:4 нанес поражение клубу «Элмонт» (Королёв). «Сити» со счетом 3:2 оказался сильнее «Строгино», а «Кристалл» победил саратовскую «Дельту» — 5:2.
Лидерами в турнирной таблице являются ЦСКА и «Кристалл», набравшие по 20 очков.
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