Красноярская футбольная команда «Тотем» готовится к чемпионату мира
Чемпионат состоится с 13 по 16 июля в Варшаве.
Детская команда красноярского футбольного клуба «Тотем» готовится в Москве к чемпионату мира среди детских домов и
Чемпионат состоится с 13 по 16 июля в Варшаве. Юные футболисты поедут в Польшу в статусе действующих чемпионов мира и вновь будут защищать честь нашей страны. Кстати, вместе с основным составом команды в столицу приехали и другие воспитанники детского дома в качестве поощрения за активную трудовую и творческую деятельность.
«На тренировках ребята выкладываются, спорят, разбирают ситуации с тренерами. Очень интересно наблюдать за этим процессом со стороны. В Польшу приезжают очень сильные команды, так что конкуренция в этом году будет серьезной. Мы хорошо подготовились, команда собрана сильная. Ребята настроены
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