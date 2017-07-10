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https://sport.mail.ru/news/football/30336279/
10 июля 2017, 11:43 | Футбол | АиФ Красноярск

Красноярская футбольная команда «Тотем» готовится к чемпионату мира

Чемпионат состоится с 13 по 16 июля в Варшаве.

Детская команда красноярского футбольного клуба «Тотем» готовится в Москве к чемпионату мира среди детских домов и школ-интернатов.

Чемпионат состоится с 13 по 16 июля в Варшаве. Юные футболисты поедут в Польшу в статусе действующих чемпионов мира и вновь будут защищать честь нашей страны. Кстати, вместе с основным составом команды в столицу приехали и другие воспитанники детского дома в качестве поощрения за активную трудовую и творческую деятельность.

«На тренировках ребята выкладываются, спорят, разбирают ситуации с тренерами. Очень интересно наблюдать за этим процессом со стороны. В Польшу приезжают очень сильные команды, так что конкуренция в этом году будет серьезной. Мы хорошо подготовились, команда собрана сильная. Ребята настроены по-боевому и будут стараться делать все, чтобы ими гордилась Россия! Надеюсь, не подведем тех, кто болеет за наш клуб, — отметил президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов.
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