Красноярская футбольная команда «Тотем» готовится к чемпионату мира

Детская команда красноярского футбольного клуба «Тотем» готовится в Москве к чемпионату мира среди детских домов и школ-интернатов.

Чемпионат состоится с 13 по 16 июля в Варшаве. Юные футболисты поедут в Польшу в статусе действующих чемпионов мира и вновь будут защищать честь нашей страны. Кстати, вместе с основным составом команды в столицу приехали и другие воспитанники детского дома в качестве поощрения за активную трудовую и творческую деятельность.