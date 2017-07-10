БАТЭ и «Витоблспорт» вышли в финал чемпионата Беларуси по пляжному футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Действующие чемпионы страны борисовчане в полуфинальной серии обыграли брестский клуб «Лагуна-Кикерс» — 4:3 и 4:4 (по пенальти — 3:1).

Витебчане играли в полуфинале против команды «Гроднооблспорт» и также добились успеха в двух поединках — 7:4 и 4:3 (в овертайме).

Таким образом, 15 и 16 июля в Слониме за чемпионство поспорят БАТЭ и «Витоблспорт», а за бронзу сыграют «Гроднооблспорт» и «Лагуна-Кикерс». Серии также продлятся до двух побед одной из команд.

Перед заключительным этапом юбилейного чемпионата страны по пляжному футболу список лучших бомбардиров возглавляет Анатолий Рябко («Витоблспорт»), забивший 29 мячей.

Пляжные футболисты борисовского БАТЭ выигрывали чемпионат страны шесть раз подряд — с 2011 по 2016 год. Кроме борисовчан в национальном первенстве дважды побеждал минский клуб «Пассат-Пласт» (2008, 2009), светлогорский ЦКК завоевал золото в 2010 году.