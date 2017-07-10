ФК «Краснодар» представил форму на сезон-2017/18
Футбольный клуб «Краснодар» представил домашний и выездной комплекты формы, в которой команда будет выступать в новом сезоне.
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Разработкой формы занимался технический партнер клуба Puma. Футболка, шорты и гетры выполнены в градиентном сочетании черного и зеленого цветов. В дополнительные детали, фирменную айдентику клуба и бренд домашней формы включили элементы третьего базового цвета горожан — белого.
При разработке дизайна формы использовались последние инновации
Помимо домашней и выездной экипировки основной команды и дубля, разработана игровая и тренировочная форма для Академии и школы ФК «Краснодар».
Как сообщали Юга.ру, в начале июня «быки» представили тренировочную экипировку на сезон-2017/18.
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