ФК «Краснодар» представил форму на сезон-2017/18

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Разработкой формы занимался технический партнер клуба Puma. Футболка, шорты и гетры выполнены в градиентном сочетании черного и зеленого цветов. В дополнительные детали, фирменную айдентику клуба и бренд домашней формы включили элементы третьего базового цвета горожан — белого.

При разработке дизайна формы использовались последние инновации performance-продуктов Puma — dryCELL и ACTV, которые выводят лишнюю влагу наружу и поддерживают и сокращают вибрации мышц.

Помимо домашней и выездной экипировки основной команды и дубля, разработана игровая и тренировочная форма для Академии и школы ФК «Краснодар».

Как сообщали Юга.ру, в начале июня «быки» представили тренировочную экипировку на сезон-2017/18.