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10 июля 2017, 11:24 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Краснодар» представил форму на сезон-2017/18

Футбольный клуб «Краснодар» представил домашний и выездной комплекты формы, в которой команда будет выступать в новом сезоне.

Футбольный клуб Краснодар представил домашний и выездной комплекты формы в которой команда будет выступать в новом сезоне. Увеличить
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© ФК «Краснодар»

Разработкой формы занимался технический партнер клуба Puma. Футболка, шорты и гетры выполнены в градиентном сочетании черного и зеленого цветов. В дополнительные детали, фирменную айдентику клуба и бренд домашней формы включили элементы третьего базового цвета горожан — белого.

При разработке дизайна формы использовались последние инновации performance-продуктов Puma — dryCELL и ACTV, которые выводят лишнюю влагу наружу и поддерживают и сокращают вибрации мышц.

Помимо домашней и выездной экипировки основной команды и дубля, разработана игровая и тренировочная форма для Академии и школы ФК «Краснодар».

Как сообщали Юга.ру, в начале июня «быки» представили тренировочную экипировку на сезон-2017/18.
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