Семин не одобрил трансфер Караваева в «Локомотив»
«Локомотив» хотел видеть в команде российского защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева.
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Однако от покупки футболиста было решено отказаться в связи с решением Юрия Сёмина, утверждает «Матч ТВ». Ранее сообщалось, что Караваевым, который был признан лучшим игроком сезона в чешском клубе по версии футболистов, интересуется римский «Лацио».
В прошлом розыгрыше чемпионата Чехии защитник провёл 37 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал 10 результативных передач.
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