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https://sport.mail.ru/news/football/30331357/
9 июля 2017, 19:49 | Футбол | Onedivision.ru

Семин не одобрил трансфер Караваева в «Локомотив»

«Локомотив» хотел видеть в команде российского защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева.

Семин не одобрил трансфер Караваева в Локомотив - Фото Увеличить
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Однако от покупки футболиста было решено отказаться в связи с решением Юрия Сёмина, утверждает «Матч ТВ». Ранее сообщалось, что Караваевым, который был признан лучшим игроком сезона в чешском клубе по версии футболистов, интересуется римский «Лацио».

В прошлом розыгрыше чемпионата Чехии защитник провёл 37 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал 10 результативных передач.

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