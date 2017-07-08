Воронежский «Факел» стартовал в ФНЛ с ничьей в Астрахани
Команда Павла Гусева разошлась миром с местным «Волгарем» — 0:0.
Футболисты «Факела» сыграли вничью с «Волгарем» в гостях в первом туре первенства ФНЛ со счетом 0:0 в субботу, 8 июля. Матч прошел с минимумом явных голевых моментов.
Уже на 17 секунде «Волгарь» должен был забивать, но полузащитник хозяев промахнулся мимо дальнего угла из пределов штрафной. Астраханцы владели территориальным преимуществом на первых минутах встречи и активно прессинговали защитников «Факела» при потере мяча. Воронежцы в таких ситуациях не рисковали и предпочитали использовать длинные передачи — за первые 10 минут команда Павла Гусева шесть раз прибегала к забросам. На 18 минуте «Волгарь» вскрыл оборону «Факела» на правом фланге, и Александр Акбашев махнул ногой мимо мяча в районе одиннадцатиметровой отметки.
К середине первого тайма воронежцы перехватили инициативу. Большинство атак «Факела» шло через правый фланг, где была активна связка Андрей
Во втором тайме ход игры изменился. «Факел» завладел территориальным преимуществом, большую часть второй половины игры
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter