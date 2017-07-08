Воронежский «Факел» стартовал в ФНЛ с ничьей в Астрахани

Футболисты «Факела» сыграли вничью с «Волгарем» в гостях в первом туре первенства ФНЛ со счетом 0:0 в субботу, 8 июля. Матч прошел с минимумом явных голевых моментов.

Уже на 17 секунде «Волгарь» должен был забивать, но полузащитник хозяев промахнулся мимо дальнего угла из пределов штрафной. Астраханцы владели территориальным преимуществом на первых минутах встречи и активно прессинговали защитников «Факела» при потере мяча. Воронежцы в таких ситуациях не рисковали и предпочитали использовать длинные передачи — за первые 10 минут команда Павла Гусева шесть раз прибегала к забросам. На 18 минуте «Волгарь» вскрыл оборону «Факела» на правом фланге, и Александр Акбашев махнул ногой мимо мяча в районе одиннадцатиметровой отметки.

К середине первого тайма воронежцы перехватили инициативу. Большинство атак «Факела» шло через правый фланг, где была активна связка Андрей Семенов-Дмитрий Каюмов. Однако голевой момент вновь создали хозяева — защитники сине-белых оставили без присмотра Алексея Бабыря, и форвард после подачи с фланга пробил головой рядом со штангой. «Факел» ответил опасным выпадом уже в конце тайма. Евгений Ушаков отобрал мяч перед линией штрафной площади «Волгаря» и, сместившись к правому флангу, мощно пробил в ближний угол — мяч пролетел рядом со штангой.