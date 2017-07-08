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https://sport.mail.ru/news/football/30326227/
8 июля 2017, 20:47 | Футбол | Р-Спорт

«Кристалл» обыграл «Сити» в матче чемпионата России по пляжному футболу

«Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал победу над земляками из ФК «Сити» в матче 8-го тура чемпионата России по пляжному футболу.

Кристалл из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> одержал победу над земляками из ФК Сити в матче 8-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Увеличить
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«Кристалл» выиграл со счетом 4:0 и догнал в турнирной таблице чемпионата московский ЦСКА. У обеих команд по 14 очков.

Московский «Локомотив» проиграл саратовской «Дельте» со счетом 2:3, а столичный «Строгино» с таким же счетом уступил самарским «Крыльям Советов». «Дельта» после 8-го тура лидирует в чемпионате России с 15 очками.

7−12-й туры чемпионата России по пляжному футболу проходят в Казани. 9-й тур пройдет в воскресенье.
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