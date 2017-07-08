«Кристалл» обыграл «Сити» в матче чемпионата России по пляжному футболу
«Кристалл» из
Санкт-Петербурга одержал победу над земляками из ФК «Сити» в матче 8-го тура чемпионата России по пляжному футболу.
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«Кристалл» выиграл со счетом 4:0 и догнал в турнирной таблице чемпионата московский ЦСКА. У обеих команд по 14 очков.
Московский «Локомотив» проиграл саратовской «Дельте» со счетом 2:3, а столичный «Строгино» с таким же счетом уступил самарским «Крыльям Советов». «Дельта» после 8-го тура лидирует в чемпионате России с 15 очками.
7−12-й туры чемпионата России по пляжному футболу проходят в Казани. 9-й тур пройдет в воскресенье.
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