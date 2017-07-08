Маргарита Мамун: Мы выигрываем, а у футболистов такое внимание и зарплаты… Но их нужно поддержать

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Чемпионы мира по футболу в Москве! И это не сборная Германии во главе с Йоахимом Левом. Красноярская команда «Тотем» — двукратный победитель первенства планеты среди воспитанников детских домов. В субботу ребята не только провели товарищеский матч с командой Общественной Палаты РФ, но и познакомились со звездами спорта. Разминку проводила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, напутственные слова произнес знаменитый в прошлом футболист Алексей Смертин, а ворота команды Общественной Палаты защищал бронзовый призер Афин-2004 по дзюдо Дмитрий Носов.

«Выиграли 6:4. Честно говоря, играли не в полную силу, — сказал один из выступавших сегодня воспитанников красноярского детского дома номер 1. — На чемпионате мира соперники будут намного сильнее. С нетерпением ждем турнира».

13 июля ребята улетают на турнир в Польшу, где будут играть команды из 30 стран.

А после матча звезды спорта ответили на вопросы журналистов.

НОСОВ: «КУБОК КОНФЕРЕНЦИЙ?

МЫ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ПРОВОДИМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ!».

— Я провел уже сотни мероприятий, как это, в том числе, в Красноярске, — заметил Носов. — Так что этих ребят знаю лично.

— На днях закончился Кубок конфедераций. Как оцените его итоги?

— Россия показала высочайшую степень готовности. Мы вновь продемонстрировали, как умеем проводить крупные международные соревнования. А делаем мы это лучше всех!

СМЕРТИН: «ГОЛОВИНУ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО В ЕВРОПУ».

— Почему сами не принимали участие в матче? — вопрос бывшему хавбеку сборной России.

— У меня травма. Я сейчас готовлюсь к своему шестому марафону — нью-йоркскому. А когда тебе предстоит такая дистанция, в футбол лучше не играть.

— Какие впечатления оставил Кубок конференций?

— Очень хорошие. Сейчас тесно общаюсь с легендами ФИФА. Со многими раньше играл вместе, некоторым противостоял. И у всех абсолютно одинаковое мнение. Все говорят, что турнир прошел на высочайшем уровне. Инфраструктура соответствовала всем стандартам. Здорово, что смогли «раскачать» болельщиков. Ведь далеко не каждый любитель футбола знал, что существует такие соревнования турнир. Но все увидели интересную игру, прекрасных футболистов.

— Как оцените выступление сборной России?

— Извините, не хочу комментировать.

— Александр Головин может перейти в «Арсенал». Как футболист, выступавший за «Челси», порекомендуете ему уезжать?

— Конечно. Обязательно нужно ехать и расти там, играть. Это абсолютно другой уровень. Думаю, если ему поступит такое предложение, он и сам не будет сомневаться.

МАМУН: «КУНГ-ФУ АКИНФЕЕВА? ОН ЖЕ ПРОМАХНУЛСЯ».

— Как ваше самочувствие? — спросили Мамун.

— Есть желание вернуться и выступить на чемпионате мира. Когда я сидела на «Гран-при» в Москве, у меня был порыв выйти на ковер и выступить, но, к сожалению, спина не позволяет этого сделать. А здоровье сейчас превыше всего. Продолжаю тренироваться, но занятия направлены на восстановление, на равномерную работу.

— Есть понимание, когда вернетесь в большой спорт?

— Надеюсь, что смогу сделать это в следующем сезоне. Пока не думала, с какого старта начну.

— Вы в шутку говорили, что готовы помочь тренировать сборную России по футболу. Предложения от РФС не поступало?

— Не знаю, чем хочу занимать после завершения карьеры, но есть желание остаться в спорте. Если как-то могу помочь российскому футболу, то почему бы и нет. Возможно, футболистам не хватает такого тренера, как Ирина Винер, которая держит дисциплину, использует метод кнута и пряника.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Решение проблемы сборной России по футболу найдено!!! Слушайте Маргариту Мамун???<a href="https://t.co/mwCJ1lkp29">https://t.co/mwCJ1lkp29</a> <a href="https://t.co/7SG2VVn4e9">pic.twitter.com/7SG2VVn4e9</a></p>— Olympic Russia (@Olympic_Russia) <a href="https://twitter.com/Olympic_Russia/status/880008240444178432">28 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— За Кубком конфедераций следили?

— Смотрела пару матчей сборной России, видела встречу Чили — Германия. Теперь я стала любить футбол еще больше.

— Удар в стиле кунг-фу Игоря Акинфеева в игре с Мексикой видели?

— Только на фотографии. Но там он промахнулся. Правильно? (Смеется.).

— Да. А в том матче россияне уступили. И получили много негатива в свой адрес.

— Вообще, к футболистам приковано такое внимание, у них такие зарплаты, учитывая низкие результаты… Понятно, что гимнастки и синхронистки привыкли, что они выигрывают. Когда все хорошо люди молчат, когда плохо — начинает выливаться негатив. Но футболисты все равно продолжают тренироваться и достойно представляют себя. Ведь могло же быть и хуже. Сидя на диване легко говорить, почему он не забивают. В гимнастике то же самое — оплошность и все становятся диванными экспертами. Быть футболистом тяжело, нужно иметь склад ума, чтобы принимать ежесекундные решения. Их нужно поддерживать, любить и мотивировать.

— К футболу очень большое внимание в нашей стране. Как гимнастке, олимпийской чемпионке, не обидно?

— Раньше я не понимала, почему к ним такое внимание. Но сейчас объясняю себе, что это интересный всему миру вид спорта. Он, как и хоккей доступен, им могут заниматься люди в любом возрасте, поэтому и вызывает такой ажиотаж.