Агент Павона: «Зенит»? Это ненормальный клуб, который не учитывает время
Фернандо Идальго, агент нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона, отметил, что он не отказывался от перехода своего клиента в «Зенит». По его словам, сейчас переговоры находятся на начальной стадии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— «Зенит» — это ненормальный клуб, который не учитывает время, — приводит ESPN слова Идальго. — Это не один из итальянских клубов, с которыми переговоры проходят быстро. Я не говорю, что он не перейдет туда, но мы находимся на той же стадии, что и при первом разговоре, который у нас был довольно давно.
Для Кристиана нет никаких проблем, он может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс». Клуб пошел навстречу и готов совершить продажу. Неизвестно, будет ли он продан или нет, но «Бока» действительно дорожит им. Нам не нужно забывать, что Кристиану всего 21 год. Его ждет блестящая карьера, а предложение от «Зенита» не станет последним.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter