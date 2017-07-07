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https://sport.mail.ru/news/football/30320046/
7 июля 2017, 20:22 | Футбол | Спорт-Экспресс

Агент Павона: «Зенит»? Это ненормальный клуб, который не учитывает время

Фернандо Идальго, агент нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона, отметил, что он не отказывался от перехода своего клиента в «Зенит». По его словам, сейчас переговоры находятся на начальной стадии.

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— «Зенит» — это ненормальный клуб, который не учитывает время, — приводит ESPN слова Идальго. — Это не один из итальянских клубов, с которыми переговоры проходят быстро. Я не говорю, что он не перейдет туда, но мы находимся на той же стадии, что и при первом разговоре, который у нас был довольно давно.

Для Кристиана нет никаких проблем, он может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс». Клуб пошел навстречу и готов совершить продажу. Неизвестно, будет ли он продан или нет, но «Бока» действительно дорожит им. Нам не нужно забывать, что Кристиану всего 21 год. Его ждет блестящая карьера, а предложение от «Зенита» не станет последним.

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