Центр CIES Football Observatory, занимающийся сбором и анализом статистики в европейском футболе, провёл новое исследование. В нём была сделана попытка выявить самые стабильные, наиболее сыгранные клубы в европейских чемпионатах. Оценивалась сыгранность футболистов по состоянию на июнь 2017 года. В качестве главного фактора учитывалось среднее количество сезонов, проведённых каждым футболистом команды в основном составе.



В результате исследования выяснилось, что наиболее сыгранным клубом в Старом Свете является московский ЦСКА с показателем 6,28. Интересно, что в десятке сразу 4 топовых клуба, которые также могут похвастать стабильностью своих рядов. Это «Барселона», «Реал Мадрид», «Бавария» и «Ювентус».

1. ЦСКА — 6,28

Собственно, всех тех, кто постоянно следит за российским футболом, победа ЦСКА в данной номинации удивить и не может. Алексей Березуцкий в главной команде уже 16 лет, его брат Василий — 15, Акинфеев — 14, а Игнашевич — 13. В последние годы «армейцы» не балуют активностью на трансферном рынке, поэтому совсем мало тех, кто мог бы сделать среднее арифметическое по проведённым сезонам в стане ЦСКА не таким устрашающим. Разве что Натхо, Головин, Чалов, Витиньо, Оланаре, Гордюшенко. А даже большинство легионеров уже давно приросли к клубу. Фернандес даже российский паспорт получил, 5 лет он в «армейском» клубе. Столько же находится в Москве и Понтус Вернблум. Без малого 10 лет красно-синие футболки надевают Дзагоев, Щенников и Набабкин. 7 лет отыграл Зоран Тошич, только что завершивший свою миссию в российской столице. Так что свой статус ЦСКА заслужил по праву.

Другое дело, даже в таком компоненте, как стабильность, не должно быть перегибов. Омоложение состава должно происходить постепенно. Впрочем, никаких упрёков в адрес руководства ЦСКА. Даже лондонский «Арсенал» с его доходами во время строительства арены, мягко говоря, не шиковал. Стадионом «армейцы» обзавелись, и теперь можно заняться укреплением состава, его балансировкой. Свои же победы на протяжении долгих лет красно-синие завоёвывали как раз за счёт единства рядов. Костяк должен быть, это непреложная истина.

2. «Йёнчёпинг Сёдра» — 5,34

Шведский клуб пока сложно отнести даже к середнякам Аллсвенскан, где он лишь борется за выживание. Но при этом «Йёнчёпинг» далеко не самая пожилая команда лиги, средний возраст 25,9 года. За неё, кстати, с нынешнего сезона выступает российский вратарь Евгений Кобозев, но он-то как раз не добавляет стабильности в имеющийся состав. В этом плане здесь выделяются Фредрик Фендрих, Томми Телин и Том Сиве, на троих эти парни отыграли 30 сезонов за клуб с юга Швеции.

3. «Барселона» — 4,97

Каталонский гранд у всех на виду. Именно его и мадридский «Реал» нужно рекомендовать в качестве пособия по уходу за собственным составом. Костяк есть, опытные фигуры имеются, но постоянное пополнение не даёт команде застаиваться.



Пусть «Барса» всё время в центре внимания, но сразу ли вы назовёте самого опытного игрока в команде? Давние поклонники, уверен, и без моих подсказок обойдутся. Но всё же назовём этого героя последнего десятилетия — Андрес Иньеста. 15 лет в основной обойме «Барселоны»!



Но если Андрес решится покинуть столицу Каталонии или перейти на административную работу, то знамя не успеет упасть, его тут же подхватит Лео Месси (13 сезонов). Ну, а через год Херард Пике и Серхи Бускетс будут отмечать 10-летие своего пребывания в основе «Барселоны».

4. «Шахтёр Донецк» — 4,90

Несмотря на южноамериканскую текучку, хотя мы знаем примеры, когда бразильцы подолгу оставались в составе украинского флагмана, у «Шахтёра» есть костяк. Его в первую очередь образуют игроки обороны: защитники Дарио Срна (14 сезонов), Ярослав Ракицкий (8) голкипер Андрей Пятов (10), а также опорный хавбек Тарас Степаненко (7).



Несколько лет назад индекс стабильности «Шахтёра» был, безусловно, выше, когда в нём оставались Луис Адриано, Фернандиньо, Жадсон. Сейчас команда постепенно меняет своё лицо.

5. «Реал Мадрид» — 4,86

Ещё один образец стабильности, и какой! Два года подряд «Реал» побеждает в Лиге чемпионов, и вроде бы к нему должно липнуть определение «сыгранная команда». Но с другой стороны, слухи то и дело отправляют на «Сантьяго Бернабеу» всё новых футболистов. Коллизия видна невооружённым взглядом. Но с цифрами спорить бесполезно. Представьте себе, Серхио Рамос уже 12 лет в команде, Марсело — 10, Криштиану Роналду и Карим Бензема — по 8. А ещё есть достаточное количество футболистов, играющих за «Реал» от 3 до 6 лет — это и Варан, и Навас, и Модрич, и Кроос, и Иско. Совсем свежих фигур крайне мало.



В Мадриде уже отлично поняли, что на одном шике и лоске далеко не уедешь.

6. «Бавария» — 4,70

Немецкий гранд также затесался в десятку, но через год он может и выпасть без него. Всё-таки завершил карьеру Филипп Лам, отдавший мюнхенцам без малого 15 лет карьеры, нужно ведь вычесть арендные сезоны в «Штутгарте». А клуб уже обзавёлся новичками: у «Хоффенхайма» выкуплены победители Кубка конфедераций — Зюле и Руди.

Главными ветеранами остаются Франк Рибери (10 сезонов) и Арьен Роббен (8). Винтажная пара вингеров, которая и по сей день способна генерировать громадное количество голевых ситуаций. Кстати, 8 блистательных сезонов за плечами у чемпиона мира Томаса Мюллера, который и в Мюнхене уже успел всё выиграть. По 6 лет в команде находятся Мануэль Нойер, Жером Боатенг и Давид Алаба.

7. «Атлетик» Бильбао — 4,36

Басконскому «Атлетику» сам бог велел быть в списке самых стабильных коллективов, учитывая, что за команду могут выступать игроки только одной национальности. Классных басков ещё не так просто отыскать, чтобы потом с лёгкостью с ними расставаться. Впрочем, иногда и такое происходит, нужно же казну пополнять. Вот и приходится продавать то Андера Эрреру, то Хави Мартинеса, то Фернандо Льоренте. Подпитка же идёт в основном за счёт прекрасной школы.



Очень может быть, что через год и Бильбао из десятки выпадет. Клуб решил расстаться с кипером Горкой Ираисосом, отдавшим «Атлетику» 10 лет. Так что коэффициент сыгранности упадёт. Пока же он держится за счёт старожилов Маркела Сусаэты (10 сезонов), Икера Муньяина (8), Оскара де Маркоса и Микеля Сан-Хосе (по 7 сезонов).

8. «Маттерсбург» — 4,34

Австрийский гость в десятке самых сыгранных клубов Европы. Середнячок Бундеслиги порой прорывается в квалификацию Лиги Европы. Наверное, на базе «Маттерсбурга» сложно делать долгоиграющие выводы о значимости сыгранности. Но бюджет у клуба скромный, а команда держится в главной лиге страны. Значит, и здесь стабильность оставила свой след. А олицетворяют её серб Неделько Малич, играющий в клубе уже 11 лет, и австриец Патрик Бюргер, выступающий за «Маттерсбург» с 2010 года.

9. «Реал Сосьедад» — 4,16

Где баски — там стабильность. «Реал Сосьедад» чуть-чуть уступает соседям из Бильбао в сыгранности, но это не помешало ему обойти «Атлетик» на 1 очко в минувшем сезоне Примеры. Хватает в Сан-Себастьяне ребят, которые всю жизнь верны клубу, есть и те, кто на какое-то время уходил, но затем возвращался в родные пенаты. Главный долгожитель — это Хаби Прието, который начал играть в старте ещё в 2003 году. По 10 лет в клубе Иманоль Агирече и Карлос Мартинес.

10. «Ювентус» — 3,96

Позволю себе сравнить «Ювентус» и ЦСКА, полагаю, в части сыгранности оборонительных линий это возможно. Полузащита и атака в Турине реформируются куда быстрее, а вот сзади продолжает отвечать за порядок Джанлуиджи Буффон. Ещё в 2001 году бьянконери заплатили за него «Парме» 52 млн евро. 16 сезонов Джиджи уже защищает ворота «Старой синьоры». 12 лет в клубе Джорджо Кьеллини, 9 — Клаудио Маркизио, 7 — Леонардо Бонуччи, 6 — Андреа Барцальи. Все эти парни расписали страницы истории туринского клуба золотом.