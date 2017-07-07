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7 июля 2017, 19:12 | Футбол | Спорт-Экспресс

Александр Самедов: В матче с «Локомотивом» для меня важен трофей

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов отметил, что хочет победить в матче за Суперкубок против «Локомотива». По его словам, это единственный российский трофей, который ему не удалось завоевать.

Полузащитник Спартака и сборной России Александр <span class=error>Самедов</span> отметил что хочет победить в матче за <span class=error>Суперкубок</span> против Локомотива. Увеличить
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— Работа проходит хорошо, — приводит пресс-служба красно-белых словам Самедова. — Сделали то, что должны были сделать. Все идет по плану. У игроков сборной России был короткий отпуск, поэтому мы не успели растерять те кондиции, что у нас были.

Сейчас уже влился в коллектив, всех знаю. Сейчас гораздо легче, чем было зимой. В прошлом сезоне я чувствовал в некоторых моментах давление. Вспоминается первый домашний матч с «Анжи», когда пришло больше 40 тысяч зрителей. Я был немного ошарашен.

Не могу сказать, что матч с «Локомотивом» принципиален в том смысле, что я играл за них. Я думаю, для меня важен именно трофей, потому что это единственный трофей в России, который мне не удалось еще завоевать. Надеюсь, 14 июля у меня будет тот трофей, которого мне недостает. Тогда у меня будут все три российских трофея.

Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе железнодорожников и начнется в 21.30 по московскому времени.

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