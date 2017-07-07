Константин Парамонов продолжит работу в «Амкаре»

Как сообщает пресс-служба пермской команды, он будет одним из тренеров-аналитиков в селекционном отделе клуба, а также будет курировать юношей старшего возраста (2004 — 2001 г. р.) в центре подготовки молодых футболистов ФК «Амкар». Константин Парамонов уже приступил к выполнению своих новых обязанностей.



«Константин Парамонов — настоящий профессионал и неотъемлемая часть футбольного клуба “Амкар”. Его опыт и навыки, безусловно, будут полезны в процессе подготовки начинающих футболистов и на новой должности в селекционном отделе», — прокомментировал назначение генеральный директор ФК «Амкар» Игорь Резвухин.



Как сообщал «Ъ», до конца июня 2017 года Константин Парамонов являлся главным тренером молодежной команды пермского клуба, однако был отправлен в отставку. «Клуб решил, что в нашей молодежной команде должны играть воспитанники нашей школы. Это логично, но я ответил, что наша школа работает не очень качественно, выпуская не совсем готовых футболистов для дубля, и их приходится заново переучивать, — прокомментировал ситуацию сам господин Парамонов. — Я доказывал руководству, что наши воспитанники школы слабее, чем сверстники из других команд, и надо было брать игроков со стороны, на что мне сказали, что результат идет от меня и я плохо тренирую». По словам Парамонова, «Амкар» предложил ему должность куратора детско-юношеской школы клуба, но он отказался.



Константин Парамонов практически на протяжении всей игровой карьеры выступал в Перми за «Звезду» и «Амкар». Является лучшим бомбардиром за всю историю «Амкара», забив 170 голов, в 2003 году помог клубу выйти в премьер-лигу. В 2008 году завершил спортивную карьеру и с 2012 года возглавлял молодежный состав «Амкара».