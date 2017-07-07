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https://sport.mail.ru/news/football/30314172/
7 июля 2017, 13:09 | Футбол | Комсомольская правда

«Уфа» подписала контракт с новым вратарем

Свою подпись под договором поставил 19-летний Алексей Чернов.

Футбольный клуб «Уфа» решил усилить вратарскую линию. Как сообщает пресс-служба «горожан», контракт с командой из башкирской столицы подписал 19-летний голкипер Алексей Чернов.

Молодой вратарь начинал карьеру в Калуге, в составе одноименного клуба Алексей провел два полных сезона. В послужном списке Чернова — 30 матчей и 38 пропущенных мячей. В прошедшем сезоне голкипер был признан лучшим игроком команды.

Комментаторы в социальных сетях уже запустили неофициальный конкурс шуток на тему очередного молодого вратаря в составе «Уфы». Башкирская команда не раз подписывала малоизвестных игроков, которым удавалось раскрыться и заработать приглашение в топ-клуб.

— Начнёт «тащить» и его заберут в другой клуб, приятного просмотра, — дал свой прогноз один из болельщиков.
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