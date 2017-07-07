«Уфа» подписала контракт с новым вратарем

Футбольный клуб «Уфа» решил усилить вратарскую линию. Как сообщает пресс-служба «горожан», контракт с командой из башкирской столицы подписал 19-летний голкипер Алексей Чернов.

Молодой вратарь начинал карьеру в Калуге, в составе одноименного клуба Алексей провел два полных сезона. В послужном списке Чернова — 30 матчей и 38 пропущенных мячей. В прошедшем сезоне голкипер был признан лучшим игроком команды.

Комментаторы в социальных сетях уже запустили неофициальный конкурс шуток на тему очередного молодого вратаря в составе «Уфы». Башкирская команда не раз подписывала малоизвестных игроков, которым удавалось раскрыться и заработать приглашение в топ-клуб.

— Начнёт «тащить» и его заберут в другой клуб, приятного просмотра, — дал свой прогноз один из болельщиков.