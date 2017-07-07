«Уфа» подписала контракт с новым вратарем
Свою подпись под договором поставил 19-летний Алексей Чернов.
Футбольный клуб «Уфа» решил усилить вратарскую линию. Как сообщает
Молодой вратарь начинал карьеру в Калуге, в составе одноименного клуба Алексей провел два полных сезона. В послужном списке Чернова — 30 матчей и 38 пропущенных мячей. В прошедшем сезоне голкипер был признан лучшим игроком команды.
Комментаторы в социальных сетях уже запустили неофициальный конкурс шуток на тему очередного молодого вратаря в составе «Уфы». Башкирская команда не раз подписывала малоизвестных игроков, которым удавалось раскрыться и заработать приглашение в
— Начнёт «тащить» и его заберут в другой клуб, приятного просмотра, — дал свой прогноз один из болельщиков.
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