Инфантино подозревают в коррупции. Расследование британской прессы

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И это — не инсинуации англичан по поводу расизма в России или коррупции при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018. Все куда серьезнее: под ударом — сам глава ФИФА Джанни Инфантино. «Советский спорт» пересказывает главное.

Инфантино могли снять с должности вскоре после избрания его главой ФИФА, если бы четко следовали регламенту и всем правилам организации. Но этого не произошло.

Суть истории заключается в следующем. В марте 2016 года, через месяц после своего избрания главой ФИФА, Джанни Инфантино, сменивший на этом посту «опозоренного Зеппа Блаттера», полетел в Кардифф на скромном самолете компании EasyJet. А вот уже в мае он отправился из Милана в Рим, на встречу с Папой Римским, совсем на ином транспортном средстве — на частном самолете ценой 50 млн фунтов, потом на нем же — домой, в Женеву, говорится в статье.

Встречу с Папой Франциском показали по телевизору, напоминает издание.

— В футболе идите вперед, показывайте честность и чистоту, — говорил Инфантино понтифик.

— Мы именно этого и хотим, — был ответ.

В ФИФА некоторых это не впечатлило, пишет автор. Через считанные дни заслуживающий доверия инсайдер ФИФА подал частную письменную жалобу, в которой говорилось, что тот самый самолет принадлежит чрезвычайно влиятельному российскому миллиардеру узбекского происхождения, Алишеру Усманову, лучше всего известному в Великобритании в качестве владельца 30% «Арсенала». Самолет был Dassault Falcon 7X с уникальным бортовым номером LX-USM, в который входит сокращенное наименование компании Усманова USM Holdings.

Инсайдер ФИФА сказал изданию, что Инфантино не проинформировал департамент соответствия ФИФА заранее об этом полете. Это выглядит нарушением правил ФИФА, которые гласят: «Каждый член семьи ФИФА должен информировать департамент соответствия ФИФА в случае, если примет приглашение лететь на самолете — за исключением самолетов, нанятых самой ФИФА».

Во внутренней служебной записке ФИФА, ставшей доступной прессе, говорится, что Инфантино находился под следствием в связи с использованием им различных частных самолетов и другими предположительными нарушениями.

«Принятие услуг от любого бизнесмена могло быть нарушением правил, а принятие услуг от Усманова, так тесно связанного с российским спортом и настолько близкого к российскому президенту Владимиру Путину, внушает еще больше опасений», — говорится в статье.

Журналист напоминает, что Усманов входит в основанную в 2016 году российскую независимую общественную антидопинговую комиссию и был членом оргкомитета Чемпионата мира 2018 года, который состоится в России.

Инфантино освободили от всех обвинений. Прокурор по этике ФИФА Роберт Торрес объяснил это тем, что самолет, на котором Инфантино летал на встречу с Папой Римским, принадлежал на тот момент Леону Семененко, другу Инфантино. По словам Торреса, косвенные связи между Семененко и Усмановым недостаточно близки, чтобы рассматривать их в контексте принципа конфликта интересов. Однако газета установила, что Инфантино оставался под следствием до тех пор, пока в прошлом месяце не заменили судью по этике ФИФА Ханса-Иоакима Экерта и главного следователя ФИФА Корнела Борбели.

В ходе отдельного расследования обнаружилась новая информация, в том числе об очевидной смене владельца самолетом LX-USM в тот самый месяц, когда Инфантино им воспользовался.

Запросив данные у Директората гражданской авиации Люксембурга, сверившись с Генеральным реестром Каймановых островов, газета выяснила, что самолет на самом деле не сменил владельца — изменилось только название владеющей им компании.

В комитете по этике ФИФА на любые новые запросы газете отвечают, что дело закрыто.