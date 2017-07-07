Видеоповторы в России: сколько стоят ВАР

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Судя по полемике, развернувшейся в футбольных кругах по поводу эксперимента с видеоассистентами арбитра (ВАР), далеко не все представляют себе, что такое новые технологии, применяемые в ходе тестов в разных странах и турнирах. Рассказываем о деталях нововведения.

КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРЕБУЕТСЯ

Для осуществления тестов нужно совсем немного.

1. Камеры основного вещателя, заключившего контракт с той организацией, которая проводит турнир. Понятно, что двух-трех точек недостаточно для обеспечения необходимого числа видеоповторов, сделанных с разных ракурсов. В Италии, к примеру, рассчитывают минимум на восемь.

2. Система связи для общения видеоассистента/видеоассистентов с арбитром.

3. Программное обеспечение и оборудование, которое предоставляет продавец или создатель той или иной системы ВАР. С их помощью на конечной стадии ведется анализ игровых эпизодов.

4. Некоторые из разработчиков предлагают свои камеры дополнительно к установленным основным вещателем.

НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Ничего из вышеуказанного не может достаться Российскому футбольному союзу бесплатно после окончания чемпионата мира 2018 года. Камеры, безусловно, останутся у вещателя. А за оборудование и технологию нужно платить. Возможно, с какой-то скидкой. Но платить.

Бесплатно мы получим только опыт. И то если наши арбитры попадут в число судей турнира.

Пока в списке бригада Сергея Карасева. Но если его в новом сезоне станут использовать только в первом дивизионе и не вернут в премьер-лигу, рефери моментально лишится международной практики и возможности работать на ЧМ-2018.

Рефери могут смотреть повторы как в специальной комнате на стадионе….

РАЗРАБОТЧИКИ

В мире уже созданы несколько систем, предлагаемых для использования или уже применяемых в тестах с видеоассистентами. Кто-то (как, например, ФИФА) отдал предпочтение Hawk Eye (Smart Replay). Эти же разработчики поставляют оборудование и программы для систем определения взятия ворот (GLT — goal line technology), которые давно применяют на крупных турнирах и в ведущих лигах Европы.

Кто-то выбрал Broadcast Solutions (Video Referee), Colosseo, Chyron Hego (Tracab), EVS (Xeebra), Evertz….

Предложений хватает. Потому что есть спрос. В теннисе, гандболе, регби, волейболе, хоккее, американском футболе. Постепенно усиливается интерес и в футболе.

Напомню, что поначалу тесты начали проводить на турнирах, проходивших в США, Голландии, Австралии, Бразилии, Германии и Португалии. В 2017 году услуги ВАР начали использовать в ФИФА (юниорский чемпионат мира в Корее, Кубок конфедераций в России, клубный чемпионат мира в ОАЭ), Австралии (в заключительных матчах А-лиги), Бельгии (в матче за Суперкубок страны), Бразилии (в финальных играх чемпионата одного из штатов), Франции (в стыковых встречах команд второго и третьего дивизионов), Германии (во всех матчах чемпионата-2017/18), Италии (на турнире молодежных команд), Голландии (в финале Кубка и стыковых играх), Польше (на матче за Суперкубок), Португалии (в финале Кубка), Корее (в нескольких встречах К-лиги), США (в 25 матчах одного из низших дивизионов), а также в товарищеских встречах Франция — Испания, Франция — Парагвай, Италия — Уругвай, Франция — Англия.

Желание участвовать в эксперименте также выразили федерации Чехии, Катара, Саудовской Аравии и Турции.

У нас в отличие от других собираются идти своим путем: взять не один матч (кубковый финал), не весь турнир (чемпионат или первенство), не четыре игры (стыковые, между лигами), а один стадион, где состоятся 15 домашних встреч «Краснодара» в российской премьер-лиге. Интересно, что скажут на это в ФИФА?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Существуют технические различия, но в целом вся цепочка работает следующим образом. Вещатель ведет трансляцию. Оператор с помощью телекамеры осуществляет запись матча. Информация передается в режиме реального времени на сервер/серверы. Пользователь (видеоассистент) или пользователи (видеоассистенты) следят за трансляцией и анализируют записи спорных эпизодов. Арбитр при необходимости просматривает повторы на мониторе у поля.

Возможности систем различаются. Но, думаю, при желании можно оговорить с разработчиком любую «начинку». Современные версии позволяют сохранять запись для последующего анализа или стирать ее сразу после окончания матча либо спустя короткое время. Предоставляется возможность создавать короткие видеоролики и делиться ими со многими пользователями. Некоторые позволяют изучать спорный эпизод, в том числе, и в трехмерном пространстве.

Нюансов множество. Каждую из предлагаемых систем следует изучить, а затем, если требуется, изменить и наладить под собственные требования и запросы видеоассистентов.

СТОИМОСТЬ

Как уверяют представители Hawk Eye, их GLT (система для определения взятия ворот, которую применяет ФИФА) намного дороже тех продуктов, что уже разработаны для ВАР. И, мол, раз первая давно используется в футболе, не стоит долго раздумывать над внедрением вторых.

Если верить нашим британским коллегам, установка систем для определения взятия ворот в премьер-лиге обошлась примерно в пять миллионов фунтов. Арифметика простая. Размещение 14 камер (по семь на ворота) на каждом из 20 стадионов обходилось в 250 тысяч фунтов. Удовольствие недешевое, если учесть, что спорных моментов, связанных с необходимостью понять, пересек ли мяч «ленточку», возникает каждый сезон меньше, чем пальцев на обеих руках (а зачастую — и на одной).

Примерный разброс затрат на внедрение новых технологий ВАР, которые пригодятся в каждом матче, — от одного до трех миллионов евро. На весь чемпионат. Например, Португалии, Малайзии, Италии или Германии.

Виталий Мутко сказал о десяти миллионах. Эта сумма выглядит завышенной, но президент РФС не пояснил, как она образовалась.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА

Понятно, что немалые затраты придутся на оборудование и программное обеспечение, поставляемое разработчиком ВАР-технологии.

Но необходимо учитывать и расходы на тех, кто будет непосредственно участвовать в эксперименте. Речь о судьях и технических специалистах, которых придется задействовать в ходе тестов.

И, конечно, нужно потратиться на тех, кто станет обучать арбитров, если эти расходы не войдут в пакет, предлагаемый разработчиком.

СРОКИ

ВАР — новшество, с которым наши судьи не сталкивались. Нельзя сегодня решить использовать видеоассистентов, и тут же завтра начать тесты в чемпионате России.

В Голландии, например, сначала натаскивали видеоарбитров, лишив их связи с рефери на поле. Два-три человека располагались в микроавтобусе, напичканном специальным оборудованием, и внимательно следили за игрой, отмечая все спорные моменты и решения судьи. После матча эта своеобразная просмотровая бригада приходила в судейскую и делилась собранной информацией с бригадой арбитров, разбирая конкретные эпизоды.

Спустя время, получив соответствующий опыт и разрешение ФИФА, голландцы запустили тесты в онлайн режиме. В этом случае ВАР, наконец, получили возможность связываться с судьей и давать ему советы и консультации.

РАБОЧИЕ МЕСТА

Для того места, где работают ВАР, у нас в стране успели придумать название — «тайная комната». И решить, что это одно из помещений на стадионе.

На самом деле рабочие места видеоассистентов можно расположить где угодно — в передвижной телевизионной станции у арены, в микроавтобусе на беговой дорожке у поля, в офисе федерации футбола и даже в редакции «СЭ». Были бы желание и технические возможности.

Разработчики ВАР-технологий, как правило, предлагают создание двух, максимум трех, рабочих мест — то есть обеспечивают возможность одновременной работы двух-трех видеоассистентов.

По моим данным, некая тайная комната есть и в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Но она используется не для размещения видеоассистентов (их в УЕФА пока не собираются использовать), а для просмотра матчей своих турниров (для сборных и клубов). Соответствующая техника позволяет в деталях увидеть тот или иной момент и дать оценку судье. Наверное, оттуда нередко смотрит футбол Пьерлуиджи Коллина и его замы.

УЧАСТНИКИ

Помимо арбитров и их видеоассистентов в тестах могут участвовать или участвуют технические специалисты. В идеале, как говорят разработчики продукта, видеоарбитр не должен нуждаться в режиссере трансляции и зависеть от него. Он обязан уметь самостоятельно выбрать необходимый повтор, запись, сделанную с нужного ракурса, обработать ее и сделать вывод. Однако кому-то может понадобиться помощник — технический эксперт, который станет реагировать на просьбы ВАР и работать с записью, производя необходимые видеоассистенту действия.

Понятно, что в такой ситуации стоимость тестов возрастет, так как потребуется привлечение дополнительных участников.

Первоначально речь шла о том, что в судейскую бригаду войдут один или два видеоарбитра. Однако на юниорском чемпионате мира в Корее и Кубке конфедераций в России их число увеличили до трех.

Обязанности между ВАР распределялись следующим образом. За изучение эпизодов, связанных с определением положения «вне игры», отвечал второй видеоассистент. А первый помощник следил за правильностью действий в иных моментах — назначением 11-метровых, удалениями игроков, взятием ворот. Когда он был занят просмотром видеозаписи, его страховал третий специалист из видеобригады, продолжавший следить за телетрансляцией.

ФИФА таким образом пыталась убить двух зайцев. Во-первых, держа в уме чемпионат мира-2018, старалась дать практику как можно большему числу судей. Во-вторых, стремилась проверить целесообразность увеличения числа ВАР.

Насколько я понимаю, в большинстве стран видеоарбитром может стать только судья, работающий на матчах чемпионата. В случае России — судья высшей группы, допущенный к обслуживанию встреч премьер-лиги (исключая ассистентов). Но вот в Корее в качестве ВАР решили использовать ветеранов — три десятка бывших арбитров, знающих современные трактовки правил игры.

Безусловно, важна психологическая совместимость арбитра с его видеоассистентами и способность понимать друг друга, даже если участники тестов представляют разные страны и английский для них не родной. По моим данным, в ходе Кубка конфедераций возникали ситуации, когда в условиях стресса судьи не могли нормально объясниться. И, бывало, что видеоарбитры не помогали, а мешали рефери выполнять его работу на поле так, как он считает нужным.