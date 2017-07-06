Киберфутбол официально стал частью футбола России
Министерство спорта Российской Федерации официально признало новую дисциплину футбола — интерактивный футбол — наравне с ранее признанными пляжным и
мини-футболом.
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Александр Алаев, генеральный директор (генеральный секретарь) РФС:
— Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег. От лица РФС хочу выразить искреннюю благодарность президенту РФС и Исполкому РФС за плодотворную кропотливую работу и за активное участие в содействии становления новой дисциплины, также выражаем благодарность ФИФА за поддержку этого начинания. Кроме того, хотелось бы отметить вклад в развитие киберфутбола руководства РФПЛ, которое выразилось в организации и проведении нескольких турниров по данной дисциплине.
Отдельную благодарность РФС выражает реализовавшей данный проект
РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу (киберфутболу). Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России.
Также в рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины.
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