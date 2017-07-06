Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30308244/
6 июля 2017, 21:50 | Футбол | Onedivision.ru

Киберфутбол официально стал частью футбола России

Министерство спорта Российской Федерации официально признало новую дисциплину футбола — интерактивный футбол — наравне с ранее признанными пляжным и мини-футболом.

Киберфутбол официально стал частью футбола России - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Александр Алаев, генеральный директор (генеральный секретарь) РФС:

— Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег. От лица РФС хочу выразить искреннюю благодарность президенту РФС и Исполкому РФС за плодотворную кропотливую работу и за активное участие в содействии становления новой дисциплины, также выражаем благодарность ФИФА за поддержку этого начинания. Кроме того, хотелось бы отметить вклад в развитие киберфутбола руководства РФПЛ, которое выразилось в организации и проведении нескольких турниров по данной дисциплине.

Отдельную благодарность РФС выражает реализовавшей данный проект экспертно-рабочей группе, в состав которой входили Всеволод Рожков, Никита Федоров, Артур Чохели.

РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу (киберфутболу). Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России.

Также в рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
06 Июля

Таблица трансферов ФНЛ на 6 июля

Что происходит с футболом в Твери?

Кирилл Панченко – лучший футболист прошедшего сезона в ФНЛ