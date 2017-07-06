Агент: Павон нужен Манчини, но у «Зенита» и «Боки Хуниорс» есть разногласия

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Есть предложение “Зенита” — € 18 млн чистыми, но сделке мешают разногласия по форме оплаты. Российский клуб предложил оплату в течение трёх лет с предоставлением банковской гарантии, но “Боку” этот вариант не устраивает. Ситуация не меняется. Совсем недавно я переписывался с Манчини, и видно, что он заинтересован в трансфере. Сейчас “Зенит” оценивает варианты», — сказал Идальго в интервью Fox Sports.