Агент: Павон нужен Манчини, но у «Зенита» и «Боки Хуниорс» есть разногласия
Фернандо Идальго, агент нападающего «Боки Хуниорс» Кристиана Павона, рассказал, как проходят переговоры о трансфере игрока в «Зенит». По его словам, наставник
сине-бело-голубых Роберто Манчини хочет видеть футболиста в своей команде, однако пока клубы не могут согласовать условия сделки.
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«Есть предложение “Зенита” — € 18 млн чистыми, но сделке мешают разногласия по форме оплаты. Российский клуб предложил оплату в течение трёх лет с предоставлением банковской гарантии, но “Боку” этот вариант не устраивает. Ситуация не меняется. Совсем недавно я переписывался с Манчини, и видно, что он заинтересован в трансфере. Сейчас “Зенит” оценивает варианты», — сказал Идальго в интервью Fox Sports.
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