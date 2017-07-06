УЕФА гарантировал помощь игрокам, подозревающимся в сдаче положительных допинг-тестов

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Начиная с 15 июня УЕФА применяет нормы, которые предусматривают гарантии юридической помощи и предоставление адвоката для футболистов с недостаточными финансовыми средствами. Дисциплинарное разбирательство, возбужденное против лиц, обвиняемых в нарушениях антидопинговых правил, является бесплатным, в том числе апелляционный взнос.

Кроме того, слушания могут быть открыты для общественности, если соответствующую просьбу подает ответчик, и она одобрена главой соответствующего дисциплинарного органа.

«С введением вышеуказанных поправок УЕФА рассчитывает, что дисциплинарные процедуры станут более надежными и независимыми. Футболист будет находиться в лучшем положении, если станет участником дела со стороны дисциплинарных органов УЕФА. УЕФА демонстрирует свои обязательства не только по части борьбы с допингом, но также обеспечивает каждому футболисту, находящемуся под эгидой УЕФА, доступ к справедливому судебному разбирательству», — говорится в сообщении.