«Зенит» сообщил «Сан-Паулу», что готов заплатить € 18 млн за Родриго Кайо
«Зенит» вновь нацелился на защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. В прошлом году сообщалось, что бразильский клуб отказался продать 23-летнего футболиста
сине-бело-голубым за € 14 млн.
Как пишет издание Futebol Interior, теперь «Зенит» сообщил «Сан-Паулу», что готов заплатить сумму отступных в контракте Кайо — € 18 млн. При этом сам игрок не хочет покидать нынешний клуб, так как боится потерять место в сборной Бразилии накануне чемпионата мира—2018.
Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.
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