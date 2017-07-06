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https://sport.mail.ru/news/football/30307028/
6 июля 2017, 18:59 | Футбол | Чемпионат.com

«Зенит» сообщил «Сан-Паулу», что готов заплатить € 18 млн за Родриго Кайо

«Зенит» вновь нацелился на защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. В прошлом году сообщалось, что бразильский клуб отказался продать 23-летнего футболиста сине-бело-голубым за € 14 млн.

Как пишет издание Futebol Interior, теперь «Зенит» сообщил «Сан-Паулу», что готов заплатить сумму отступных в контракте Кайо — € 18 млн. При этом сам игрок не хочет покидать нынешний клуб, так как боится потерять место в сборной Бразилии накануне чемпионата мира—2018.

Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.

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