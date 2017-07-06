«Зенит» сообщил «Сан-Паулу», что готов заплатить € 18 млн за Родриго Кайо

Как пишет издание Futebol Interior, теперь «Зенит» сообщил «Сан-Паулу», что готов заплатить сумму отступных в контракте Кайо — € 18 млн. При этом сам игрок не хочет покидать нынешний клуб, так как боится потерять место в сборной Бразилии накануне чемпионата мира—2018.

Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.