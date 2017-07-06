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6 июля 2017, 18:38 | Футбол | Р-Спорт

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини на его отстранение от футбола

МОСКВА, 6 июл — Р-Спорт. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини на отстранение от футбольной деятельности, оставив в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает Le Parisien со ссылкой на адвоката Платини.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) <span class=error>Мишеля</span> <span class=error>Платини</span> на отстранение от футбольной деятельности оставив в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщает Le Parisien со ссылкой на адвоката <span class=error>Платини</span>. Увеличить
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Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Платини. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет.

Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в CAS, который сократил отстранение Платини до 4 лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Таким образом, отстранение Платини продлится до октября 2019 года.

«Мишель Платини глубоко разочарован решением федерального суда. Платини считает свое наказание несправедливым, и эта несправедливость продолжается», — сказал юрист экс-главы УЕФА Венсан Солари.
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