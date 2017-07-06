Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини на его отстранение от футбола
МОСКВА, 6 июл —
Р-Спорт. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини на отстранение от футбольной деятельности, оставив в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает Le Parisien со ссылкой на адвоката Платини.
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Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против
Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в CAS, который сократил отстранение Платини до 4 лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Таким образом, отстранение Платини продлится до октября 2019 года.
«Мишель Платини глубоко разочарован решением федерального суда. Платини считает свое наказание несправедливым, и эта несправедливость продолжается», — сказал юрист
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