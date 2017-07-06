Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини на его отстранение от футбола

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Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Платини. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет.

Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в CAS, который сократил отстранение Платини до 4 лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Таким образом, отстранение Платини продлится до октября 2019 года.