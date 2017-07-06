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https://sport.mail.ru/news/football/30299947/
6 июля 2017, 11:22 | Футбол | Новый Калининград

Главный тренер «Балтики»: Я доволен проведенной селекционной работой

Главный тренер калининградской «Балтики» Игорь Черевченко на состоявшейся в среду, 5 июля, встрече команды с болельщиками заявил, что доволен проведенной клубом в межсезонье селекционной работой.

Во время летнего трансферного окна клуб подписал контракты с одиннадцатью новыми футболистами. Увеличить
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Во время летнего трансферного окна «Балтика» подписала контракты с одиннадцатью новыми футболистами, а также договорилась с футбольным клубом «Ростов» о продлении аренды Дмитрия Скопинцева, лучшего игрока калининградцев в весенней части минувшего первенства.

В частности, контракты с клубом подписали вратари И. Лантратов («Шинник») и Е. Помазан («Кубань»), защитники К. Ахмедов («Тюмень»), П. Степанец («Факел»), А. Логашов («Тосно»), И. Черенчиков («Амкар»), полузащитники В. Свежов («Факел»), А. Джалилов («Рубин»), нападающие А. Касьян («Факел»), С. Себаи («Слуцк»), К. Погребняк («Зенит-2»).

Покинули команду А. Концедалов («Авангард»), В. Сармонт («Луч-Энергия»), К. Марущак («Луч-Энергия»), М. Тишкин («СКА-Хабаровск»), А. Макарчук («Луч-Энергия»), И. Кухарчук («Тамбов»), А. Сердюк («Факел»), С. Гафар («Тамбов»).
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