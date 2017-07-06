Главный тренер «Балтики»: Я доволен проведенной селекционной работой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во время летнего трансферного окна «Балтика» подписала контракты с одиннадцатью новыми футболистами, а также договорилась с футбольным клубом «Ростов» о продлении аренды Дмитрия Скопинцева, лучшего игрока калининградцев в весенней части минувшего первенства.

В частности, контракты с клубом подписали вратари И. Лантратов («Шинник») и Е. Помазан («Кубань»), защитники К. Ахмедов («Тюмень»), П. Степанец («Факел»), А. Логашов («Тосно»), И. Черенчиков («Амкар»), полузащитники В. Свежов («Факел»), А. Джалилов («Рубин»), нападающие А. Касьян («Факел»), С. Себаи («Слуцк»), К. Погребняк («Зенит-2»).

Покинули команду А. Концедалов («Авангард»), В. Сармонт («Луч-Энергия»), К. Марущак («Луч-Энергия»), М. Тишкин («СКА-Хабаровск»), А. Макарчук («Луч-Энергия»), И. Кухарчук («Тамбов»), А. Сердюк («Факел»), С. Гафар («Тамбов»).