Сарсания: Юсупов перейдет из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды

Юсупов готовится к началу сезона в составе ростовчан. «В ближайшее время он станет игроком “Ростова”. Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год», — прокомментировал ситуацию Сарсания.

СМИ также связывали с ростовским клубом другого игрока «Зенита» Ивана Новосельцева. По словам Сарсании, вопрос с защитником пока не решен. «По нему решения пока не принято, потому что он чуть пропустил сбор, работал с тренером по физподготовке. Когда команда вернется со сбора, он начнет работать в общей группе, тогда и решим», — рассказал он.

Сарсания также сообщил, что в клубе, скорее всего, останется находящийся на просмотре нападающий Андрей Панюков. «Он, скорее всего, останется в клубе, будет работать с главной командой, но играть начнет в “Зените-2”. Тренерский штаб считает, что ему еще надо доказывать», — сказал он.

Собеседник ТАСС сообщил, что в ближайшие дни будут оформлены бумаги по переходу полузащитника Роберта Мака в греческий ПАОК. «Мы еще не оформили документы, есть только устная договоренность. Сегодня мы отпустили его со сбора в ПАОК, чтобы он мог привести в порядок детали своего договора», — рассказал спортдиректор сине-бело-голубых.

«Зенит» по итогам прошлого сезона занял третье место в чемпионате страны. В межсезонье у команды сменился главный тренер — вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини.