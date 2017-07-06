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6 июля 2017, 10:13 | Футбол | ГТРК "Дон-ТР"

ФК «Ростов» арендовал полузащитника молодежки «Челси» Жосимара Кинтеро

ФК «Ростов» подписал соглашение с «Челси» об аренде игрока молодежной команды клуба 20-летнего центрального полузащитника Жосимара Кинтеро.

ФК Ростов подписал соглашение с <span class=error>Челси</span> об аренде игрока молодежной команды клуба 20-летнего центрального полузащитника Жосимара <span class=error>Кинтеро</span>. Эквадорский футболист является воспитанником академии Барселоны. В сезоне 2015/16 в составе <span class=error>Челси</span> он победил в юношеской Лиге чемпионов <span class=error>УЕФА</span>. Также <span class=error>Кинтер</span>. Увеличить
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Эквадорский футболист является воспитанником академии «Барселоны». В сезоне 2015/16 в составе «Челси» он победил в юношеской Лиге чемпионов УЕФА.

Также Кинтеро выступает за молодежную сборную Эквадора, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Ростов».
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