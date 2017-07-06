ФК «Ростов» арендовал полузащитника молодежки «Челси» Жосимара Кинтеро
ФК «Ростов» подписал соглашение с «Челси» об аренде игрока молодежной команды клуба 20-летнего центрального полузащитника Жосимара Кинтеро.
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Эквадорский футболист является воспитанником академии «Барселоны». В сезоне 2015/16 в составе «Челси» он победил в юношеской Лиге чемпионов УЕФА.
Также Кинтеро выступает за молодежную сборную Эквадора, сообщает
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